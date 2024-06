Neymar Jr. faz tatuagem em homenagem à filha, Mavie

Mavie, de 8 meses, é fruto do relacionamento que o jogador de futebol teve com Bruna Biancardi; Neymar fez uma homenagem fofa pequena

O tatuador de Neymar, Adão Rosa, contou no último sábado, 30, que o jogador de futebol foi ao estúdio dele para fazer uma tatuagem em homenagem à filha, Mavie, de 8 meses. A pequena fruto do relacionamento que o atleta teve com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

O desenho escolhido por Neymar foi a pegada da filha feita logo após o nascimento. O craque decidiu eternizar a imagem na região da costela e colocou ao lado o nome da menina e a data de nascimento dela, em outubro de 2023. "Mais uma vez, eternizando uma homenagem na pele do menino", escreveu Adão, que também é amigo do jogador de futebol, ao compartilhar um vídeo mostrando como foi o processo para fazer a tatuagem.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do envolvimento do jogador de futebol com Carol Dantas.

Mãe de Neymar explode o fofurômetro ao postar fotos com a neta

Nadine Gonçalves explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao compartilhar vários cliques com a neta, Mavie. A menina, que está com oito meses, é filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi.

Ao publicar no feed do Instagram os cliques em que aparece sorridente com a bebê, Nadine falou sobre o amor que sente pela netinha. "Que Deus te abençoe e conduza os seus caminhos, que te livre de todo e qualquer mal, que mesmo distante você possa sentir o meu amor por você. Que a cada encontro, eu tire um sorriso seu. Te amo, minha bebê linda", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos. "Mavie é tão linda", disse uma seguidora, "Cada foto linda da vovó com a Maviezinha", escreveu outra, "Lindas e maravilhosas", falou uma fã.