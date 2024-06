Mãe de Neymar explode o fofurômetro ao postar fotos com a neta: "Minha bebê"

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, encantou os seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos com a netinha, Mavie

Nadine Gonçalves explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 13, ao compartilhar vários cliques com a neta, Mavie. A menina, que está com oito meses, é filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi.

Ao publicar no feed do Instagram os cliques em que aparece sorridente com a bebê, Nadine falou sobre o amor que sente pela netinha. "Que Deus te abençoe e conduza os seus caminhos, que te livre de todo e qualquer mal, que mesmo distante você possa sentir o meu amor por você. Que a cada encontro, eu tire um sorriso seu. Te amo, minha bebê linda", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos. "Mavie é tão linda", disse uma seguidora. "Cada foto linda da vovó com a Maviezinha", escreveu outra. "Lindas e maravilhosas", falou uma fã.

Além de Mavie, Nadine também é avó de Davi Luca, de 11 anos. O menino é filho de Neymar com a influenciadora digital Carol Dantas. Mais cedo, ela publicou algumas fotos da viagem que fez com o garoto e explicou que está criando memórias com ele.

"Estes foram alguns dos momentos que passamos juntos, tudo serão guardados para sempre, você fez-me muito feliz. Eu peço a Deus para te guardar, e proteger-te sempre. Que você nunca perca a sua essência. Que a cada obstáculo da vida, você saiba que não sou só a sua avó e sim a sua amiga, para que você sempre precisar, seja o que for, estarei sempre aqui por você, o meu bebê. Obrigada pelas risadas, pelas brincadeiras, por tudo que fizemos por este momento único, um pelo outro, como você mesmo falou. Te amo meu bebê", disse ela.

Confira:

Bruna Biancardi mostra vídeo do batizado de Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um novo vídeo mostrando detalhes do batizado de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. O evento ocorreu no sábado, 8, e além da pequena, a famosa também celebrou o batismo da afilhada, Marina, na mesma igreja.

Através dos stories em seu Instagram, Bruna publicou um registro com momentos da cerimônia, realizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia. Hanna Carvalho, melhor amiga da influenciadora, e Léo Venditto, amigo do craque, foram os padrinhos da menina. Saiba mais!