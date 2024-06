Bruna Biancardi mostra vídeo do batizado de Mavie, sua filha com Neymar Jr

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou um novo vídeo mostrando detalhes da cerimônia de batismo da pequena Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um novo vídeo mostrando detalhes do batizado de sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. O evento ocorreu no sábado, 8, e além da pequena, a famosa também celebrou o batismo da afilhada, Marina, na mesma igreja.

Através dos stories em seu Instagram, Bruna publicou um registro com momentos da cerimônia, realizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia. Hanna Carvalho, melhor amiga da influenciadora, e Léo Venditto, amigo do craque, foram os padrinhos da menina.

Nas imagens, é possível perceber a presença de Nadine e Neymar, pais de Neymar Jr, além de outros familiares e amigos. Mais cedo, a mãe da pequena Mavie exibiu dois vestidos personalizados escolhidos especialmente para a herdeira.

O primeiro modelo apresenta babados e uma saia rodada, enquanto o segundo é mais liso, feito de seda, renda renascença, bordados em rococó e tecidos nobres. Ela também adicionou acessórios como faixas, lencinhos, velas e tapa-fraldas para a pequena, personalizadas com 'Família Biancardi'.

Bruna ainda revelou que sua afilhada também recebeu conjuntos e um enxoval personalizado, e que foi ela mesma quem cuidou de todos os detalhes: "A Hanna, inclusive, nem sabe o look, eu que escolhi, eu que cuidei, mas enfim, é uma obra de arte", declarou.

Bruna Biancardi encanta ao celebrar 8 meses de Mavie

Bruna Biancardi compartilhou um novo vídeo fofíssimo da filha, Mavie. A pequena, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, completou 8 meses de vida na última quinta-feira, 6, e ganhou uma bela declaração da mamãe coruja.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora publicou um registro com a herdeira nos braços em uma praia. Como trilha sonora, ela escolheu a música 'Constelação', de Mariana Nolasco com a dupla Mar Aberto, e se derreteu pela pequena com a letra da música.

"Você surgiu / E iluminou a rotina / E virou minha menina / E quando você sorriu / O céu se abriu… / Feliz 8 meses meu amor! Te amo mais que tudo", escreveu Bruna Biancardi, mencionando um trecho da canção.