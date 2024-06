João Gomes curte dia de folga na companhia do filho, Jorge

Após um período longe por conta da agenda lotada, o cantor João Gomes aproveitou sua folga para curtir a companhia do filho, Jorge

Nesta segunda-feira, 17, João Gomes aproveitou o dia de folga para ficar ao lado de seu filho, Jorge, de 5 meses. Nas redes sociais, o cantor compartilhou uma sequência de fotos abraçando e dando carinho para o bebê, deixando os fãs apaixonados. O pequeno é fruto do relacionamento com Ary Mirelle.

"Dia de folga. Esse carinha está muito gostosão", escreveu o artista na legenda da publicação. Nas imagens, Jorge está sorrindo ao receber os carinho do pai.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com as cenas compartilhadas. "Esses momentos não tem preço", escreveu um seguidor. "Lindos, que Deus abençoe sempre", desejou outro. "É apaixonado nesse papaizinho", apontou uma fã.

Para quem não sabe, há pouco tempo João Gomes passou por uma despedida dolorida do filho e da esposa, já que precisou passar grande parte do mês de junho longe por conta da agenda de shows. "Te amamos, papai, vamos ficar com muita saudade. Vamos ficar te esperando, Deus te proteja”, escreveu Ary Mirelle na época.

João Gomes choca a família ao comprar carro com preço de casa

O cantor João Gomes surpreendeu sua família no último dia 10, ao aparecer com um carrão caríssimo. Muito contente com sua nova aquisição milionária, o artista gravou o momento em que exibiu o veículo para a mãe, Kátia Gomes, e a amada, Ary Mirelle.

A caminhonete branca escolhida pelo compositor de forró e piseiro custa em torno de R$ 500 mil e os seus parentes ficaram pasmos. Kátia Gomes até chorou ao relembrar quando o herdeiro andava de bicicleta e ela ficava com medo de um acidente acontecer com ele.

"Você merece", falou ela ao ver o veículo. Em seguida ela chorou: "A bicicletinha cresceu foi muito, Deus seja louvado, Deus é Deus, quando eu penso que meu filhos saía às pressas na bicicletinha e eu com medo de acontecer um acidente". Confira as fotos!