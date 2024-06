João Gomes choca a família ao comprar carro com preço de casa; veja quanto

Cantor João Gomes choca a família ao aparecer com carrão de valor milionário; mãe do artista ficou pasma ao ver caminhonete gigante

O cantor João Gomes surpreendeu sua família nesta segunda-feira, 10, ao aparecer com um carrão caríssimo. Muito contente com sua nova aquisição milionária, o artista gravou o momento em que exibiu o veículo para a mãe, Kátia Gomes, e a amada, Ary Mirelle.

A caminhonete branca escolhida pelo compositor de forró e piseiro custa em torno de R$ 500 mil e os seus parentes ficaram pasmos. Kátia Gomes até chorou ao relembrar quando o herdeiro andava de bicicleta e ela ficava com medo de um acidente acontecer com ele.

"Você merece", falou ela ao ver o veículo. Em seguida ela chorou: "A bicicletinha cresceu foi muito, deus seja louvado, deus é deus, quando eu penso que meu filhos saía às pressas na bicicletinha e eu com medo de acontecer um acidente".

Ainda nos últimos meses, João Gomes assustou os fãs ao mostrar o estado de seu outro carro após sofrer colisão na entrada de casa.

Veja o novo carro de João Gomes:

Ensaio newborn do filho do João Gomes

O cantor João Gomes e sua namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle, estão radiantes com a chegada do primeiro filho, Jorge, que nasceu em janeiro de 2024. Agora, os dois revelaram as fotos do ensaio newborn do bebê, que foi feito há poucos dias.

O menino apareceu dormindo tranquilamente em cenários encantadores e ao lado de objetos que lembrar as suas origens no nordeste brasileiro. “Oi seguimores, foi aqui que pediram um ensaio newborn? Então passa para. Ladinho que está cheio de fotinhas lindas”, disse a mãe coruja na legenda.

Assim, os fãs foram à loucura nos comentários ao falarem sobre a beleza do bebê. “O mais perfeito do mundo!”, disse um seguidor. “Lindão”, declarou outro. “Ai meu Deus! Que príncipe”, escreveu mais um. “Que neném tão lindo”, escreveu mais um.

Jorge nasceu no dia 16 de janeiro de 2024 em um parto cesariana. Ele veio ao mundo em uma cesárea de emergência.