Neymar Jr. compartilha momento fofo com a filha, Mavie

Neymar Jr. usou as redes sociais para compartilhar um registro fofo na companhia da filha caçula, Mavie, fruto da relação com Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr. explodiu o fofurômetro nesta segunda-feira, 17! Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta deixou os mais de 220 milhões de seguidores de sua rede social encantados ao compartilhar um momento carinhoso ao lado da filha, Mavie. A pequena é fruto do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi.

No clique, Mavie, de apenas oito meses de vida, surgiu no colo do jogador, usando um vestido rosa, com direito a um laço do mesmo tom na cabeça. Neymar legendou a imagem dos Stories com um emoji de coração vermelho.

Vale lembrar que além de Mavie, o atleta brasileiro Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 12 anos. O menino é fruto do envolvimento do jogador de futebol com Carol Dantas, que recentemente demonstrou forte orgulho pelo filho, que estrelou uma peça de teatro da escola para marcar o fim do ano letivo.

Confira o registro:

Neymar Jr. faz tatuagem em homenagem à filha, Mavie

O tatuador de Neymar, Adão Rosa, contou no último sábado, 30, que o jogador de futebol foi ao estúdio dele para fazer uma tatuagem em homenagem à filha, Mavie, de 8 meses. A pequena fruto do relacionamento que o atleta teve com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

O desenho escolhido por Neymar foi a pegada da filha feita logo após o nascimento. O craque decidiu eternizar a imagem na região da costela e colocou ao lado o nome da menina e a data de nascimento dela, em outubro de 2023. "Mais uma vez, eternizando uma homenagem na pele do menino", escreveu Adão, que também é amigo do jogador de futebol, ao compartilhar um vídeo mostrando como foi o processo para fazer a tatuagem. Confira os detalhes clicando aqui!