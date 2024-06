Filho de César Filho e Elaine Mickely se casa no civil: “Nosso pra sempre”

Aos 20 anos, Luigi César, filho caçula de César Filho e Elaine Mickely, se casa com Júlia Saraiva; veja os posts da família nas redes sociais

No último sábado, 15, Luigi César, de 20 anos, filho da atriz Elaine Mickely e do jornalista César Filho, se casou no civil na tarde deste sábado com Júlia Vieira, 20. Os fãs puderam acompanhar de perto a cerimônia, que contou com transmissão ao vivo feita pelo perfil do Instagram do pai do noivo.

Ainda que a cerimônia tenha contado com muitos elementos de um casamento religioso, como chuva de arroz, buquê, vestido branco, de acordo com Júlia, “o casamento real” acontecerá apenas no dia 30 de julho deste ano.

E neste domingo, 16, Elaine Mickely abriu um álbum de fotos em suas redes sociais para compartilhar o momento com os fãs. “Que privilégio ver o nosso menino seguindo seu caminho… Quanta honra, como PAIS, ver a nossa missão cumprida até aqui e que fizemos um bom trabalho!!! Estamos todos transbordando de alegria e gratidão ao nosso PAI todo poderoso! E o melhor ainda está por vir”, escreveu ela em parte da legenda.

A noiva, Júlia Saraiva, também compartilhou sua alegria nas redes sociais, postando fotos do momento e expressando sua ansiedade para a cerimônia oficial. "O nosso para sempre começou… infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos casamos no civil. O Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. Unidos por Ele, para Ele, e com Ele para o todo sempre. O melhor ainda está por vir, aguardem o casamento real, 30.07", escreveu a noiva

Antes do casamento, Elaine e César Filho prestaram uma homenagem carinhosa ao filho em suas redes sociais. "Meu filho, esse é o último post que eu faço com você solteiro… Hoje, Luigi, você se casa no civil com a mulher da sua vida, Júlia, essa que o Senhor já preparou para você com tanto cuidado. Estamos transbordando de alegria e gratidão. Mas é impossível as lágrimas não caírem nesse momento. Um filme passa em nossas mentes…", declararam os pais orgulhosos em uma publicação conjunta.

O casal se conheceu em 2021 mas só começou a namorar em junho de 2022. Em setembro do ano seguinte, Luigi pediu a mão da amada em casamento.