Anitta se pronuncia após ser ignorada por atriz famosa em evento: “Inacreditável”

Após ser ignorada por uma artista americana em um vídeo, Anitta se manifesta e esclarece a verdade sobre confusão em um evento de moda no exterior

Na última segunda-feira, 24, Anitta brilhou entre as celebridades internacionais durante um desfile da Semana de Alta Costura em Paris, na França. No entanto, um vídeo de um momento inusitado no evento chamou atenção: a brasileira teria sido ignorada pela atriz americana Selma Blair. Diante da polêmica, a cantora e a artista se manifestaram e explicaram a confusão.

No vídeo em questão, Anitta é vista sentada na primeira fila do desfile ao lado de grandes nomes da moda, música e cinema internacional. Durante a gravação, ela é flagrada acenando para a empresária e influenciadora Kylie Jenner, assim como para Selma Blair. No entanto, o aceno não é retribuído e sugere que as celebridades ignoraram a brasileira.

Anitta sendo totalmente ignorada por Kylie Jenner e Selma Blair no desfile da Schiaparellipic.twitter.com/jgoI7QSebd — Pop Charts News (@PopNewsSSS) June 24, 2024

Em suas redes sociais, Anitta não mencionou o ocorrido, mas celebrou sua participação no desfile e falou sobre sua interação com as famosas. Inclusive, a ‘Girl from Rio’ chegou a citar nomes para esclarecer a confusão: “Ai, gente, o desfile da Schiaparelli hoje. Um sonho! Schiaparelli é sempre surpreendente, é sempre mais do que um desfile de moda”, iniciou.

“É uma manifestação de arte, é uma coisa inacreditável”, Anitta elogiou o evento e exaltou as convidadas ao seu lado: “Eu estava sentada ao lado de pessoas maravilhosas, super queridas. Todas muito queridas umas com as outras. A Kylie um amor, quando chegou, falando com todos nós”, a cantora iniciou citando o nome da empresária.

“A Selma um amor, essa atriz icônica, que eu tive a sorte de sentar do lado, que ela é maravilhosa, além de icônica. Um amor de pessoa. A Doja também é queridíssima. (…) Enfim, foi uma manhã maravilhosa, cercada de mulheres maravilhosas todas. Tô superfeliz”, a carioca afastou os rumores de uma confusão com as famosas nos bastidores.

Anitta sobre Selma Blair ser atacada por supostamente ignorá-la:



“Eu estava sentada ao lado de pessoas maravilhosas, super queridas. A Selma um amor, essa atriz icônica, que eu tive a sorte de sentar do lado, porque ela é maravilhosa”. pic.twitter.com/gVMJduVeWH — UpdateCharts (@updatecharts) June 25, 2024

Diante da polêmica, Selma também se manifestou e afirmou que amou conhecer a brasileira em um comentário: "Estou admitindo a derrota aqui. Fiquei maravilhada ao conhecer Anitta. Já me tornei uma fã convicta. E então digo para Anitta, assim como fiz hoje... você é uma força incrível. Um tesouro de rainha, uma dos melhores para a alta costura Schiaparelli”, disse.

Selma ainda revelou sobre o que elas conversaram durante o evento: “Estávamos em uma zona. Mas antes de começar, brincamos carinhosamente sobre o gloss da Kylie. Aparentemente eu estava animada. Nunca imaginei que minha linguagem corporal diria algo ofensivo para Anitta ou para alguém próximo a mim”, completou.

“Estou totalmente maravilhada com [Anitta]. Encantada com sua presença, grata por uma linda manhã com uma fila de mulheres incríveis. Transportada para outro mundo a cada bela criação apresentada. Eu me envolvo aqui porque não suporto pensar que estava me afastando dessa criatura incrível, linda e perfeita. Essa é a verdade”, Selma declarou.

Anitta passa perrengue ao mudar de visual para evento de moda:

Anitta foi uma das celebridades convidadas para curtir a Semana de Alta Costura de Paris e passou por um perrengue chique nesta segunda-feira, 24. A cantora precisava trocar o look entre um desfile e outro, mas sem estragar a maquiagem. Em seu Instagram Stories, a Poderosa compartilhou um vídeo em que aparece só de roupão; confira o perrengue.