Irmã de Davi ironiza comentários sobre 'se aproveitar' do dinheiro do ex-BBB

Irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito usou as redes sociais na segunda-feira, 24, para rebater a onda de ataques que tem recebido atualmente. Tudo começou após a jovem publicar em seu Instagram oficial algumas fotos aproveitando o dia na praia.

Esbanjando alegria nos registros, ela não escondeu o quanto estava satisfeita em curtir sua folga. O momento de lazer, no entanto, passou a ser criticado por internautas, que acusaram Raquel de se 'aproveitar' do dinheiro do campeão do BBB 24.

Com isso, em seus stories no Instagram, a irmã de Davi Brito decidiu romper o silêncio e se pronunciou sobre ser sustentada pelo baiano. Direta e reta, a influenciadora digital mandou um recado aos críticos de plantão e ironizou os comentários a seu respeito.

"Fiquem aí bestas achando que eu vivo às custas de Davi, eu que não pague meu pão, não", escreveu Raquel na legenda da publicação. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ela rebate críticas na web.

No início de junho, a jovem foi acusada de publicar links de golpes financeiros. Raquel, no entanto, se defendeu e informou que a conta na rede social havia sido hackeada pela terceira vez. Em um vídeo enviado à BNews, Raquel apareceu visivelmente abalada ao explicar a situação.

"Hoje conseguiram tirar minha paz. Me desestabilizar. Conseguiram tirar meus únicos momentos de paz. Parabéns para quem está pagando por isso. As pessoas têm prazer em ver a ruína do outro, qual o prazer de está aplicando golpes em pessoas no nome de outra?", disse a influenciadora, na ocasião.

Irmã de Davi - Foto: Reprodução / Instagram

Davi detalha sonhos realizados com o prêmio do BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo sobre o prêmio final de R$ 2,92 milhões e revelou que já começou a realizar alguns sonhos de sua vida. Ele, que está construindo sua casa própria do zero na Bahia, contou que também tem ajudado sua família.

Em entrevista ao Extra, o ex-brother explicou que comprou um apartamento para a mãe, ElisangelaBrito, e para o pai, Demerval. Já para Raquel, a irmã que cuidou de suas redes sociais durante o reality show da TV Globo, ele está arcando com os gastos da primeira habilitação.

"Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo. Decidi primeiro investir o dinheiro para ter uma base e ir crescendo aos poucos, com planejamento. Depois, falei para minha mãe que ela não precisa mais trabalhar. Já fez isso a vida toda. Agora, quero dar conforto a ela", declarou Davi Brito; confira mais detalhes!