Irmã de Davi Brito desabafa após ser acusada de golpe na web: ‘Perseguição’

De novo? Irmã de Davi Brito desabafa e revela que teve conta invadida pela terceira vez após receber acusações de aplicar golpe na web

Na última segunda-feira, 3, a irmã do campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito,Raquel Brito se envolveu em uma polêmica. Isso porque seu perfil nas redes sociais começou a publicar links de golpes financeiros. Após chamar atenção dos usuários, ela revelou que teve sua conta hackeada pela terceira vez e desabafou sobre a situação.

Depois de verem as publicações suspeitas, os seguidores da influenciadora digital reclamaram nas redes sociais : “Ela sempre é hackeada após colocar link de golpe. Incrível! Golpe”, disse o jornalista Erlan Bastos. “Todo dia o hacker faturando alto com pix de investimento”, apontou outro. "Todo dia ela é hackeada, muito estranho", disse mais um.

Raquel, que cuidava das redes sociais do irmão enquanto ele estava confinado no reality show, apareceu visivelmente abalada em um vídeo enviado para BNews para contornar a situação. Em resposta, a mais nova influenciadora digital afirmou que não estava aplicando os golpes e estava sem acesso ao seu perfil, que foi desativado posteriormente.

“Hoje, o meu perfil foi hackeado e não tem como, não tenho condições psicológicas de estar indo, hoje, a um podcast. Estou aqui para avisar vocês, fiquem tranquilos, e não caiam em golpes, não transfiram nada, não paguem nada. Eu não estou pedindo dinheiro”, disse a influenciadora, que revelou ter cancelado sua agenda de compromissos após o ocorrido.

"Hoje conseguiram tirar minha paz. Me desestabilizar. Conseguiram tirar meus únicos momentos de paz. Parabéns para quem está pagando por isso. As pessoas têm prazer em ver a ruína do outro, qual o prazer de está aplicando golpes em pessoas no nome de outra?", Raquel lamentou a terceira invasão desde que começou a trabalhar com suas redes sociais.

"Estamos em oração, sei que Deus ele tarda, mas não falha, ele é fiel sempre. Todo dia é uma situação para tirar a paz aqui. Se não fosse Deus que estivesse ao meu lado desde 2 de janeiro, eu nem sei o que seria de mim, dar para me escrever um livro de tanta perseguição que enfrentei e estou enfrentando”, Raquel continuou a desabafar.

“Como minha irmã menor ao me ver chorar hoje disse: 'vai passar kekeu'. Eu sei que isso tudo um dia vai passar. Eu vou ter uma história de superação para contar", concluiu a influenciadora digital. Vale lembrar que na última invasão, Raquel revelou que procurou as autoridades para tentar descobrir quem estava aplicando o golpe em seu nome.

“Graças a Deus, hoje, depois de muita luta tentando entrar nessa conta, eu consegui recuperar meu Instagram. Vi algumas coisas aqui, muita gente que transferiu [dinheiro], que pagou [os criminosos]. Hoje eu fui registrar o B.O sobre o que aconteceu. Fiquei mal, estou doente com tudo isso que está acontecendo. Meu psicológico está bastante abalado", disse.

