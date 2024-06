Ex-BBB Adriana Sant'Anna diz que filhos fazem jejum de 12 horas

A ex-BBB Adriana Sant'Anna mostrou o que tem na sua geladeira em uma postagem recente no Instagram e falou sobre a rotina alimentar em sua casa

A ex-BBB Adriana Sant'Anna abriu as portas de sua geladeira em uma postagem recente no Instagram e falou sobre a rotina alimentar em sua casa. A influenciadora, que é casada com Rodrigão, também ex-BBB, e mãe de dois filhos, Linda de 6 anos e Rodrigo de 8, contou que toda a família adotou o jejum intermitente.

"Em geladeira de uma casa que vive o estilo de vida do jejum intermitente, não faltam: carne moída, frango desfiado, ovo, ovo, ovo, folhas, arroz, feijão, brócolis, cenoura, beterraba, tomate, abacate, levedura nutricional, mandioca, batata, macarrão sem glúten, bolacha de arroz, ovo, ovo e ovo caipira", disse ela.

Segundo ela, eles precisam ir ao mercado antes de receber visitas. "Quando chega uma visita, estamos lascados. Aí, compramos peito de peru, queijo, biscoito e coisas para a visita", contou ela. Atualmete, ela mora com a família na Flórida, nos Estados Unidos.

Nas fotos compartilhadas no Instagram, a influenciadora aparece em frente à geladeira, segurando sua filha Linda no colo. Por fim, contou que as crianças são acompanhadas por nutricionista. "Nossos filhos fazem jejum fisiológico de 12 horas com acompanhamento da nutricionista deles. Eles acordam sem fome". "É sempre isso que tem em casa. Comida de verdade!", encerrou.

Nos comentários, os internautas começaram sobre a prática. "Minha filha janta as 19h, dorme as 20:30 e acorda as 07h. Faz jejum de 12 horas. É questão de rotina. Criança precisa de rotina", disse uma. "Eu amo essa organização! Pra mim, o jejum intermitente é uma das ferramentas mais fantásticas que existe pra viver com saúde e longevidade", disse outra. "Que geladeira maravilhosa ! Amei demais", comentou uma terceira. "Cadê o os sachês de ketchup, a cebola e o limão cortados na porta da geladeira?", brincou outra.

Veja a publicação de Adriana Sant'Anna: