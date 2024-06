Filho de Kim Kardashian tieta Neymar Jr em jogo do Brasil nos EUA

Fã! O filho de Kim Kardashian acompanhou o jogo da Seleção Brasileira de camarote e aproveitou para tietar o ídolo, Neymar Jr

Afastado dos campos devido a uma lesão, o jogador de futebol Neymar Jr. marcou presença no jogo do Brasil contra a Costa Rica na última segunda-feira, 24, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assistindo de camarote os colegas no gramado, o famoso foi tietado por Saint, filho de Kim Kardashian e Kanye West.

O herdeiro dos famosos, que já revelou anteriormente ser bastante fã do atleta brasileiro, aproveitou o momento para tirar uma foto ao lado do ídolo. A imagem foi publicada originalmente por Kim em suas redes sociais e repostada por Neymar.

No registro, Saint aparece usando o uniforme azul da Seleção Brasileira. Em outro clique, o filho de Kim Kardashian e Kanye West surge junto com outro garotinho segurando a camisa do Al-Hilal, time defendido atualmente por Neymar.

"Garotos de sorte. Obrigado, Neymar", celebrou a Kardashian na legenda da publicação. Além do jogador brasileiro, Jimmy Butler, estrela do Miami Heat, da NBA, também esteve no estádio para acompanhar a partida e tirou uma foto com Saint.

Logo após o fim do jogo, que acabou em empate, um gesto inesperado de Neymar Jr., inclusive, chamou atenção dos fãs. Mesmo sendo patrocinado e tendo diversas camisetas oficiais, o craque quis apoiar os vendedores locais quando os encontrou vendendo em uma esquina.

Ele surpreendeu ao baixar o vidro do carro e pedir duas camisas. Os vendedores, mesmo sendo estrangeiros, ficaram chocados e correram para atender o pedido do jogador.

Neymar Jr. e Jimmy Butler são tietados por filho de Kim Kardashian

Neymar ganha presente de Kim Kardashian

Na última sexta-feira, 21, o jogador de futebol Neymar Jr desembarcou em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ganhou uma recepção calorosa da influenciadora digital e empresária Kim Kardashian. Em suas redes sociais, o craque compartilhou que recebeu vários presentes especiais, incluindo kits de cuecas e outros itens da famosa.

Nos stories do Instagram, Neymar compartilhou um clique com sua localização e na sequência, outro registro com a recepção inusitada. Na imagem, o atleta da Seleção Brasileira e do Al-Hilal mostrou uma mesa repleta de presentes, incluindo algumas regatas e caixas com três ou cinco cuecas em diferentes cores, todas neutras; confira mais detalhes!