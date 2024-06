Angélica se emociona em espetáculo da filha: "Preenchida de orgulho"

"Ver minha pequena se transformar em uma jovem talentosa e dedicada me enche de alegria", afirmou Angélica ao mostrar as fotos do espetáculo

Angélica usou as redes sociais neste domingo, 16, para homenagear a filha caçula, Eva, de 11 anos. A menina, fruto de seu relacionamento com o apresentador Luciano Huck, se apresentou em uma musical e a apresentadora não conteve a emoção ao falar sobre o orgulho que sente da herdeira.

"Estou muito orgulhosa e feliz! Ver o desenvolvimento da minha filha Eva em vários aspectos da vida é simplesmente incrível, especialmente onde ela mais gosta e se identifica: a arte. Depois de 4 dias de apresentações, mais de 10 horas totais de espetáculo e meses de ensaio, vê-la feliz, em cima do palco, com todos seus amigos sendo aplaudidos por todos nesse sucesso que foi o High School Musical de pé, fico preenchida de orgulho!", afirmou a apresentadora ao postar vários cliques do espetáculo.

Ela seguiu o texto falando sobre como se sente feliz por acompanhar o desenvolvimento da filha. "Na arte, a gente pode se expressar e ser feliz, e você foi muito feliz e ainda será mais e mais. Ver suas lágrimas por causa do término desse ciclo me enche de alegria, porque vejo que você fez tudo com o coração, e isso é o que importa na vida sempre! Acompanhar de perto o crescimento dos filhos é uma dádiva, e ver minha pequena se transformar em uma jovem talentosa e dedicada me enche de alegria. Te amo muito. Parabéns por ser quem você é", finalizou a artista, que também é mãe de Joaquim, de 19 anos, e de Benício,de 16.

