Luciano Huck revela segredo para manter a chama acesa com Angélica: “Namoro”

Eternos namorados! Luciano Huck prova que o romantismo está mais vivo do que nunca ao preparar surpresa especial para celebrar namoro com Angélica

Nesta quarta-feira, 12, Luciano Huck preparou uma surpresa especial para comemorar o Dia dos Namorados com Angélica. Em suas redes sociais, o apresentador compartilhou que faz questão de celebrar a data para manter o romantismo vivo e a chama acesa, e para isso, transformou sua história de amor em uma história em quadrinhos.

Através de seu perfil no Instagram, Huck compartilhou a HQ de sua trajetória com a apresentadora, com fotos desde quando eles se conheceram até a chegada dos herdeiros: “Minha história mudou quando eu te conheci. Foi impossível não me apaixonar por você”, disse o comunicador ao resgatar cliques do começo do namoro.

“A paixão virou amor… amor para sempre… e o amor multiplicou e nos deu o que temos de mais precioso: nossa família”, Luciano legendou as páginas de seus quadrinhos com fotos de seu casamento, e na sequência, com a expansão da família ao lado dos filhos, Joaquim, que já está com 19 anos, Benício, que tem 16, e a pequena Eva, com apenas 11 aninhos.

Na legenda, Luciano contou como faz para manter a chama acesa após quase duas décadas de união com a loira: ”Quanto mais tempo você dedica a qualquer coisa na vida, a chance de dar certo, de melhorar, evoluir, é proporcional. Isso vale para os nossos relacionamentos também”, disse o apresentador do ‘Domingão com Huck”.

“O casamento é uma construção diária, onde o namoro é parte fundamental para essa receita ficar saborosa. Por isso, mesmo prestes a completar 20 anos de casamento, nunca deixei e nem vou deixar de celebrar o dia dos namorados. Afinal, ela é minha eterna namorada”, Huck contou que não deixa o namoro de lado no casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Por fim, o apresentador se declarou mais uma vez: “O amor da minha vida. Minha parceira. Minha melhor companhia. Feliz dia dos namorados, te amo”, ele concluiu e também recebeu uma declaração da esposa nos comentários: “Te amoooo, amo nossa vida e amo tudo que estamos construindo! Meu namorado”, disse Angélica.

Angélica fala sobre ter relacionamento não monogâmico com Luciano Huck:

A apresentadora Angélica fez revelações sobre sua vida íntima com o apresentador Luciano Huck. Em entrevista à Ela, do jornal O Globo, a loira falou sobre ter entrado na menopausa aos 43 anos e até se abriria sua relação e adotaria um relacionamento não monogâmico com o amado, com quem tem três filhos e está há 20 anos.

"Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", a apresentadora opinou sobre o assunto e afirmou que não pensa em abrir o casamento atualmente; saiba mais detalhes!