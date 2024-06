Priscilla revela que Yudi tirou seu BV durante bastidores do programa deles

'Eu odeio esse dia' revelou a cantora; Priscilla foi uma das convidadas da semana no programa Sabadou com Virgínia, do SBT.

Priscilla revelou detalhes sobre sua amizade com Yudi Tamashiro durante sua participação no programa Sabadou com Virgínia, do SBT. Na infância e adolescência, os dois apresentaram o programa Bom Dia & Cia na mesma emissora, e no bate-papo descontraído a cantora revelou que seu primeiro selinho foi com o colega de trabalho:

"Eu odeio esse dia até hoje. Ele tirou o meu BV com um selinho e saiu correndo. Eu fiquei desesperada. Como é que eu vou contar para os meus filhos essa história, de que perdi o BV com um selinho do Yudi?", relatou a cantora.

Na época, o apresentador fez graça com a situação. "Ele ria, saiu contando para todo mundo no estúdio que tinha me beijado. Eu tinha sei lá, uns 13 anos". A cantora deixou claro que nunca teve um relacionamento amoroso com Yudi, pois sempre foram muito amigos.

Durante o programa, Priscilla também comentou sobre sua a relação com Silvio Santos:“Quando comecei, ainda era uma telespectadora, admirando o Silvio. Agora, ele era quem pagava meu salário. Era uma confusão mental, mas também um enorme respeito por tudo que ele construiu".

A cantora foi questionada sobre uma fofoca de bastidor e entregou que o amigo visitou os camarins das bailarinas para ficar com elas: “Olha, eu poderia contar uma fofoca do Yudi… Ele sempre conta os podres dele, ele não ia achar ruim se eu contasse um”, acrescentou, “Gente, o Yudi era um danado. Ele vivia indo nos camarins das bailarinas dos programas para pegar as bailarinas”, entregou. “Eu ficava muito chocada (…) Eu era criança”, completou ela.

O humorista Ceará e sua esposa, Mirella Santos, também participaram do Sabadou com Virgínia.

Priscilla revela motivo para sair do gospel para o pop

Quando Priscilla foi a convidada do 'Conversa com Bial’, ela abriu o coração e explicou o que a fez deixar de lado a música gospel e mudar totalmente para o pop, inclusive com um novo visual. De acordo com a cantora, ela tem uma nova percepção sobre a forma de trabalhar.