Influenciadora Ianka Cristini apresenta seus gêmeos recém-nascido

Horas após o parto, a influenciadora digital Ianka Cristini mostrou a primeira fotos dos rostos dos filhos gêmeos, Kauê e Bryan

A influenciadora digital Ianka Cristini já é mamãe de quatro crianças! Na manhã desta sexta-feira, 14, ela deu à luz gêmeos, chamados Kauê e Bryan, em uma maternidade. O nascimento dos bebês foi anunciado por meio dos stories do Instagram dela, mas ela fez mistério sobre a foto dos rostos dos bebês. Apenas horas depois, ela apresentou os filhos para os fãs.

Em uma foto no feed do Instagram, Ianka mostrou os bebês com o primeiro look na maternidade. Os dois apareceram com roupas brancas e toucas combinando. “E agora somos em 6”, disse ela na legenda.

Ianka é casada com o influenciador digital Bruno Martins e é mãe de Ana Clara, Alana, Kauê e Bryan.

A influenciadora digital é sucesso na internet. Ela tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram e costuma mostrar vídeos divertidos com suas filhas, que respondem perguntas inusitadas dos seguidores. Ianka começou a produzir conteúdos para a internet durante a pandemia, após perder o emprego.

Ianka Cristini escreveu carta para os gêmeos

Pouco tempo antes do nascimento dos filhos gêmeos, Ianka Cristini compartilhou uma carta que escreveu para os bebês. Leia abaixo:

"A mamãe tá conseguindo superar cada dor , tem sido dias difíceis. Todas as manhãs eu levanto e ignoro toda a dor que sinto, eu faço os dias ser mega corrido pra não apressar vocês kkk porque se eu parar, eu fico ansiosa querendo vocês no meu colo. “É JUSTO QUE MUITO ME CUSTE O QUE MUITO VALE “Eu pedi vocês a Deus a tanto tempo , eu e as irmãs de vocês passamos tantas coisas pra chegar até aqui. Elas que me ajudaram a lutar pra ter uma vida melhor, quantas noites eu chorava ajoelhada no chão pedindo pra Deus forças com suas irmãs dormindo mas no outro dia eu estava lá com sorriso no rosto lutando pelos nossos sonhos. Até que o papai de vocês apareceu na minha vida, foi tudo muito rápido. A gente se conheceu e não se desgrudou mais kkk nenhum relacionamento é perfeito , no começo até terapia de casal a gente fazia. Mas por algum motivo era impossível tentar se separar , a gente precisava ficar juntos e hoje eu entendo. ERA PRA TER VOCÊS!", afirmou.

E completou: "Vocês não tem noção o quanto ele ama as irmãs de vocês, o quanto ele se dedica pra ser uma paizão pra elas. Elas sentiam muito a falta de um pai , e eu me culpava muito. Mas o pai de vocês é tão fod# , ele se tornou um paizão e agora com a chegada de vocês ele continua me surpreendendo ! Ele acorda várias vezes a noite pra me ajudar , com as dores eu mal consigo me mexer na cama , ele faz massagem , ele me dá banho , ele faz todas as minhas vontades. Vocês não tem noção o quanto a mamãe pediu pra Deus uma família assim. Eu tenho certeza que quando vocês nascerem o papai vai ser o melhor do mundo ! Assim como ele já é com suas irmãs. Só quero que vocês saibam , eu espero vocês a muito tempo. Vamos ser muito felizes e assim como lutei pra mudar a vida das suas irmãs eu vou lutar pra vocês 4 serem muito felizes , vocês , suas irmãs e o pai de vocês são TUDO que eu pedi a Deus".