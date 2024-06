Aos 80 anos, Chico Buarque celebra seu aniversário em casa noturna francesa

Completando 80 anos, Chico Buarque comemora seu aniversário com a família em casa noturna vintage durante temporada na França

Não é todo dia que se completa 80 anos! Por isso, o cantor e compositor Chico Buarque decidiu comemorar em grande estilo e celebrou seu aniversário com um festão no Le Caveau de la Huchette, um clube de jazz com pista de dança e decoração vintage, durante sua temporada ao lado da família em Paris, na França.

Segundo o jornal Extra, foi sua neta, a atriz e cantora Clara Buarque, quem compartilhou os detalhes da celebração do avô em suas redes sociais. Filha de Helena Buarque, herdeira do cantor, e do cantor Carlinhos Brown, a jovem, que tem 25 anos, esteve presente na festa e compartilhou vídeos em seu perfil no Instagram.

Entre as imagens, Clara aparece aproveitando a pista de dança no clube ao lado da mãe, com seu avô ao fundo. Para completar a sequência, ela mostrou o ambiente requintado com música ao vivo e celebrou a vida do compositor de 'Apesar de você' em grande estilo: "Emfamília", como ela legendou o registro durante a festa.

Além da filha e da neta, Chico também celebrou seu aniversário na companhia de sua esposa, Carol Proner. Vale lembrar que o artista também ganhou uma homenagem muito especial da amada em suas redes sociais. Ela compartilhou uma foto dele e declarou o seu amor publicamente para comemorar a data: “A gente se diverte. Parabéns, meu amor. Nosso amor", disse.

"Feliz de um país que tem um artista como Chico! Feliz aniversário e obrigado por tanto”, disse ela na legenda. Carol Proner é advogada e professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ela estudou direito internacional, direitos fundamentais e direitos humanos. Eles se casaram em setembro de 2021 em uma cerimônia civil em um cartório de Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro.

Chico Buarque passou por cirurgia delicada:

Em agosto do ano passado, o cantor e compositor Chico Buarque precisou passar por uma cirurgia bem delicada. Com 79 anos de idade na ocasião, o artista faz questão de ainda jogar futebol e precisou corrigir um problema que tem no joelho para conseguir continuar jogando normalmente. Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o ícone precisou fazer uma artroscopia em seu joelho.