Aos 79 anos de idade, Chico Buarque passa por cirurgia delicada

Cantor ícone da música brasileira, Chico Buarque é submetido a cirurgia no Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado, 12, o cantor e compositor Chico Buarque precisou passar por uma cirurgia bem delicada. Com 79 anos de idade, o artista faz questão de ainda jogar futebol e precisou corrigir um problema que tem no joelho para conseguir continuar jogando normalmente.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o ícone da música popular brasileira precisou fazer uma artroscopia em seu joelho direito. Com a articulação do membro desgastada, o cantor corria risco de ter problemas mais sérios mais tarde e estava até mesmo perdendo a mobilidade.

Felizmente, a cirurgia era simples e considerada pouco invasiva, sendo feita também para averiguar se o joelho continha algum problema, além de tratar questões que atingissem a cartilagem e as articulações. Com uma recuperação rápida, o procedimento correu bem e Chico deve voltar à sua vida normal logo, incluindo futebol e shows, como afirmou o colunista.

Chico Buarque vai ao velório do marido de Marieta Severo, que é sua ex-mulher

Nesta última quinta-feira, 10, O cantor e escritor Chico Buarque fez questão de levar seu carinho e sentimentos para a ex-mulher, a atriz Marieta Severo, em um momento de luto. O artista foi clicado ao chegar no velório do ator e diretor Aderbal Freire-Filho, que era o atual marido da atriz. Vale lembrar que Chico Buarque e Marieta Severo foram casados por mais de 30 anos e tiveram três filhas juntos: Silvia, Helena e Luisa. Depois de alguns anos da separação, a atriz se casou com Aderbal Freire-Filho, com quem não teve filhos e ficou casada por mais de 20 anos.

Clara Buarque presta linda homenagem para seu avô, Chico Buarque

Recentemente, a atriz Clara Buarqueprestou uma linda homenagem ao seu avô, Chico Buarque. “Dia desse sorriso que só me traz alegria. Desse orgulho que não cabe em mim. Como posso homenagear você se todas as formas parecem simples perto do que você merece? Sorte a minha poder te chamar de avô e ver um pouco de você em mim”, começou Clara, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Você veio ao mundo pra mudar a vida das pessoas através da música, da escrita, das palavras. E faz isso da forma mais linda e delicada que eu já vi em toda minha vida. Me ensina todos os dias e me faz chorar com sua poesia e sabedoria. Eu te amo muito, Voíco! Feliz 79 anos e que venham muitos mais anos de vida!”, completou a atriz.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!