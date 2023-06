Clara Buarque presta linda homenagem para seu avô, Chico Buarque

Cantora e atriz Clara Buarque é neta de Chico Buarque e Marieta Severo, e seus pais são Carlinhos Brown e Helena Buarque

Nesta última segunda-feira, 19, a atriz e cantora Clara Buarque usou suas redes sociais para homenagear seu avô, o icônico Chico Buarque. Completando 79 anos de idade, um dos maiores nomes da música brasileira ganhou uma linda declaração da neta, que compartilhou alguns registros ao lado do avô.

“Dia desse sorriso que só me traz alegria. Desse orgulho que não cabe em mim. Como posso homenagear você se todas as formas parecem simples perto do que você merece? Sorte a minha poder te chamar de avô e ver um pouco de você em mim”, começou Clara, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Você veio ao mundo pra mudar a vida das pessoas através da música, da escrita, das palavras. E faz isso da forma mais linda e delicada que eu já vi em toda minha vida. Me ensina todos os dias e me faz chorar com sua poesia e sabedoria. Eu te amo muito, Voíco! Feliz 79 anos e que venham muitos mais anos de vida!”, completou a atriz.

Para quem não sabe, a atriz possui uma família para lá de estrelada. Clara Buarque é filha do músico Carlinhos Brown com a empresário Helena Buarque, que por sua vez é filha de Chico Buarque e Marieta Severo. Cantora e atriz, Clara ganhou bastante destaque no mundo artístico após sua participação em Travessia, como a bióloga Bia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clara Buarque (@clara.buarque)

Clara Buarque revela que relutou para seguir no mundo das artes

Com avós e pais famosos, Clara Buarque contou que demorou para aceitar que o seu caminho também era no mundo das artes. "Durante muitos anos da minha vida trabalhar com arte era uma negação, por mais que eu soubesse, lá no fundo, que eu tinha nascido para isso. Era algo que me assustava muito ao mesmo tempo que me encantava também", disse ela em entrevista na Revista CARAS.

Então, ela como lida com isso hoje em dia. "Eu sinto essa pressão, mas espero que as pessoas não coloquem tantas expectativas em mim, porque nem eu mesma posso colocar tanta expectativa em mim. Quem coloca muita expectativa sempre acaba se frustrando um dia. Sei que vão esperar mais de mim, vão me julgar porque existe, sim, a comparação com a minha família, mas cada um tem a sua trajetória e eu estou fazendo a minha própria, do meu jeito, me dedicando ao máximo, sem me pressionar", declarou ela.

Por fim, a jovem refletiu sobre ser famosa. "Ainda está caindo a ficha disso tudo, de que as pessoas conhecem o meu trabalho, me admiram, gostam da minha voz ou da minha atuação, enfim, de que sou uma referência para alguns, né? Até quando se fala em transição capilar, por exemplo, em mulher de cabelo cacheado. Esse retorno tem sido muito gratificante para mim", contou.