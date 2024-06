Quem é a esposa de Chico Buarque? Ela fez homenagem para o marido

Conheça Carol Proner, a esposa do cantor e escritor Chico Buarque. Ele acaba de completar 80 anos de vida

O cantor e escritor Chico Buarque está em festa ao completar 80 anos de vida. Com isso, a esposa dele, Carol Proner, fez uma homenagem para o artista nas redes sociais. Ela compartilhou uma foto dele e declarou o seu amor.

“A gente se diverte. Parabéns, meu amor. Nosso amor. Feliz de um país que tem um artista como Chico! Feliz aniversário e obrigado por tanto”, disse ela na legenda. Que tal saber mais sobre ela? Confira abaixo:

Carol Proner é advogada e professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Ela estudou direito internacional, direitos fundamentais e direitos humanos. Em 2023, ela foi nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma vaga na Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

Chico e Carol se casaram em setembro de 2021 em uma cerimônia civil em um cartório de Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Eles levam uma vida discreta e longe dos holofotes, com poucas aparições juntos em fotos nas redes sociais.

Vale lembrar que Chico Buarque é pai de Silvia Buarque, Helena Buarque e Luisa Buarque, frutos do antigo casamento dele com a atriz Marieta Severo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Proner (@pronercarol)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Proner (@pronercarol)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Proner (@pronercarol)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Proner (@pronercarol)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Proner (@pronercarol)

Chico Buarque fez rara aparição com a filha mais velha

O cantor Chico Buarque contou com uma companhia especial para prestigiar um evento de cinema no Rio de Janeiro há pouco tempo. O artista fez uma rara aparição em público ao lado de sua filha mais velha, Silvia Buarque, que é fruto do antigo relacionamento com Marieta Severo.

Os dois foram flagrados lado a lado e sorridentes na chegada à Mostra do Cineasta Petrus Cariry.