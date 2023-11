Carlinhos Brown comemora aniversário duplo com sua filha Clara Buarque

Completando 61 anos, Carlinhos Brown comemora um aniversário duplo com sua filha, a atriz Clara Buarque, que também faz 25 anos nesta quinta-feira, 23

O músico Carlinhos Brown está completando 61 anos nesta quinta-feira, 23. Porém, sua família comemora um aniversário duplo desde o nascimento de sua filha, a atriz Clara Buarque, fruto de seu relacionamento com Helena Buarque, que nasceu na mesma data que seu pai.

A atriz, que esteve no ar recentemente com a novela 'Travessia', da Globo, completou 25 anos ao lado do pai e recebeu uma homenagem especial do cantor nas redes sociais. Em seu perfil oficial do Instagram, Carlinhos resgatou algumas fotos com sua filha, incluindo registros de sua infância, que acompanharam um lindo texto de aniversário.

"Filha, hoje é dia de comemorar o maior presente que alguém pode ganhar no aniversário - o nascimento de um filho. Pois é, você nasceu em um dia que eu precisava comemorar duplamente. Eu, que nunca fui de comemoração, aprendi com você o fato de que não adianta não só trabalhar, subir e descer sem celebrar as conquistas, sem estar fortemente guardado no entorno da família e receber esses abraços de carinho. Você é especial e não é à toa que seu nome é Clara, né?! Deixando esse sol por onde você passa, você é esse sol da minha vida", iniciou.

Ao finalizar, o artista ainda falou como é dividir essa data com a filha e lhe desejou os parabéns. "E tem uma coisa incrível na gente, né? Que os números se coadunam e faz parecer que temos a mesma idade. Afinal eu sou seu pai, mas você é quem me aconselha lindamente. Eu te amo, seja sempre muito feliz! Feliz Aniversário para você, e Feliz Aniversário pra gente. Vamos vibrar!", terminou Carlinhos.

Nos comentários, Clara agradeceu pelo carinho e ainda aproveitou para se declarar publicamente para o pai. "Você é meu amor, papi! Minha conexão de outras vidas! Eu te amo profundamente! A gente se completa e meu dia se torna muito mais especial porque é seu também. Que bom posso contar contigo pra tudo nessa vida! Vamos comemorar!!!", escreveu ela.

Confira a publicação: