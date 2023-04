Clara Buarque celebra parceria com Romulo Estrela em 'Travessia': ''Conexão desde o primeiro dia''

Atriz Clara Buarque encerra gravações na novela das nove, 'Travessia', e se declara para o colega de trabalho, o ator Romulo Estrela

A atriz Clara Buarque (24), que dá vida a Bia na novela das nove da Globo, Travessia, de Gloria Perez, usou as redes sociais para contar que na terça-feira, 18, foi seu último dia de gravação!

Nos stories de seu Instagram, a filha de Carlinhos Brown (60) aproveitou para comemorar a parceria com o ator Romulo Estrela (39), que interpreta Oto e vive seu par romântico no folhetim, após terem recebido críticas recentemente por conta do trabalho.

Clara Buarque publicou um clique ao lado do colega de trabalho e montagens com cenas deles na novela. "Hoje foi meu último dia de gravação com esse presente que o trabalho me deu, Romulo Estrela. Parceiro, atencioso, amoroso, competente, engraçado... Conexão desde o primeiro dia! Como a gente riu e se divertiu! Obrigada por toda troca, Rominho", disse ela. "Vai ficar guardado para sempre aqui!", declarou ainda a neta da atriz Marieta Severo e do cantor Chico Buarque.

Confira o post de Clara Buarque com Romulo Estrela:

Romulo Estrela rebate comentários sobre o trabalho com Clara Buarque em 'Travessia'

Casado com Nilma Quariguasi, o ator Romulo Estrela, o Oto de Travessia, usou as redes sociais para rebater alguns comentários ofensivos sobre seu trabalho com Clara Buarque na novela das nove.

O artista se manifestou no sábado, 15, após fazer uma publicação da semana de gravações na reta final da trama. Nos stories, ele rebateu as mensagens negativas que recebeu no post no Instagram.

"Galera, seguinte: vou dividir com vocês aqui uma coisa que acho importante. Eu fiz, ainda há pouco um post de retrospectiva da minha última semana de trabalho e, de verdade, fiquei surpreso com tantas mensagens raivosas, odiosas em relação ao meu trabalho com a Clara", começou falando.

"Por que que eu fiquei surpreso? Primeiro, é muito legal a gente receber carinho e a torcida por um personagem, por um casal, por um enredo, mas a gente não pode normalizar quando isso ultrapassa alguns limites e acaba ofendendo quem está do lado de cá para dar o melhor para vocês".