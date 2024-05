Sonia Abrão defende Davi: 'Não aceitam a vitória dele'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão reforça apoio ao campeão do BBB 24 e avalia trajetória de Davi no Rio Grande do Sul

Após passar alguns dias ajudando vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, Davi Brito (21), campeão do BBB 24,informou seu retorno a Salvador, na Bahia, onde vive com a família. A atitude do ex-motorista de aplicativo dividiu opiniões. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista Sonia Abrão (61) sai em defesa do brother: "Não aceitam a vitória dele".

Davi precisou retornar para Salvador e explicou que precisava resolver assuntos pessoais e voltaria para ajudar mais pessoas assim que pudesse. A apresentadora da Rede TV!, Sonia Abrão, comenta que não existem motivos para criticar a trajetória do campeão do BBB 24 após o final do reality e nem durante passagem no Rio Grande do Sul.

"Não tem o porquê falar mal, isso é coisa dos haters que não aceitam a vitória dele no BBB e insistem em prejudicar sua imagem! Eu admiro, sim, a coragem do Davi, a força dele, a história dura que sempre teve e deu a ele, aos 21 anos, a maturidade que seria natural aos 40", declara.

Sonia confessa que não se arrepende de ter votado em Davi para vencer o programa: "Ele foi um campeão no jogo da TV e Deus o ajude a continuar vencedor no jogo da vida! Dá um certo orgulho mesmo de ter votado nele!"

A jornalista também avalia sobre a importância de artistas reconhecidos realizarem doações ao estado do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, Sonia reforça que a população brasileira precisa estar unida neste momento de calamidade.

"Toda doação é bem-vinda! Se o pessoal se sente mais seguro em doar ao Estado, por conta da série de golpes nas redes sociais, não vejo problema, nesse momento de urgência! Vamos dar um voto de confiança! Depois a gente cobra dos governantes as obrigações não cumpridas, a má gestão, se for o caso", avalia.

SENTIU O CHAMADO

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Sonia Abrão confessou que não acredita que Davi foi até o estado para se promover, muito menos para fugir das fofocas relacionadas ao seu nome. Pelo contrário, a jornalista declarou que esse não é o perfil do ex-motorista de aplicativo.

"A ida dele não tem nada a ver com BBB, fama ou dinheiro! Ele não é um caçador de likes, nunca foi, nem entrou no reality para ser famoso, só para ajudar a família e estudar Medicina. Tem a ver com o lado humano mesmo, com amor ao próximo", comenta.

"Muito antes de ser conhecido, garoto pobre de Cajazeiras. Ele já fazia trabalhos sociais, já arrecadava alimentos e roupas para distribuir aos carentes na Bahia! Natural que, agora, com experiência em voluntariado, e milhões de seguidores, que estão batalhando ao lado dele, queira entrar de cabeça para ajudar a aliviar o sofrimento de tanta gente no Sul", finaliza.