Sabrina Sato apoia bazar solidário à crianças com câncer: 'Admiração'

Apresentadora do GNT é uma das apoiadoras da edição 2024 do TUCCA Bazar. Em declaração enviada à CARAS Brasil, Sabrina Sato fala sobre a emoção de contribuir com a causa

Sabrina Sato é uma das apoiadoras da 8ª edição especial do TUCCA Bazar, evento beneficente, cuja renda é 100% revertida para o tratamento de crianças e adolescentes carentes com câncer que são assistidas pela TUCCA. A organização mantém uma parceria com a Santa Marcelina Saúde e busca proporcionar os melhores tratamentos aos seus pacientes.

O evento teve início nesta sexta-feira, 14, e vai até o domingo, 16, na sede do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Em declaração enviada à CARAS Brasil, a apresentadora do GNT conta sobre o que a motivou a apoiar a ação.

"A associação é uma das instituições ajudadas pelo Instituto Sabrina Sato há anos já, então a minha relação com eles é de muito carinho, admiração e cuidado. Este não é o primeiro bazar que eu participo e faço questão de fazer a minha doação pessoal em todas as edições, para que continuem o serviço essencial e necessário na vida de tantos jovens e crianças com câncer.Espero que a minha atitude inspire mais pessoas a se solidarizarem também”, explica.

Sabrina Sato doou um vestido de paetês que deve ser vendido nos três dias de evento. Além dela, outras influenciadoras digitais também contribuíram para a causa especial, como Malu Borges e Silvia Braz.

O TUCCA Bazar tem como meta arrecadar R$ 1 milhão. Para isso, a parceria com as famosas é essencial, o que deve atrair a atenção de pessoas e movimentar ainda mais as compras nos três dias de evento, já que a iniciativa criada pela Cross Networking aproxima ainda mais o público do seu ídolo.

A associação fundada pelo oncologista pediátrico Sidnei Epelman e sua esposa, a psicanalista Claudia Epelman, está em atividade há 26 anos e tem papel fundamental na sociedade. Com a renda do bazar apoiado por Sato, oferece tratamento baseado em diagnóstico rápido, além de exames laboratoriais e medicamentos de alto custo.