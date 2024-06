Monja Coen explica significado de palavra japonesa e reflete: ‘Recebemos influência um do outro’

Monja Coen participou do CARAS BEM-ESTAR e refletiu sobre questionamentos da vida

Monja Coen esteve presente no encontro da CARAS Brasil e da Bons Fluidos, evento que aconteceu nesta sexta-feira, 14, no espaço Awake, em São Paulo, e discutiu temas relevantes para a sociedade. Durante conversa, ela refletiu sobre os motivos para viver e falou sobre a influência que cada ser humano tem sobre o outro.

“Todos somos influenciadores. E recebemos influência do todo. É bem interessante perceber isso. E aí a sua relação com o mundo muda. Não sou eu as plantas, não só eu e a natureza, sou a natureza", disse a monja.

A convidada do dia também explicou o significado de "ikigai", uma palavra japonesa que traz uma série de questionamentos sobre o real significado das ações na vida. A Monja Coen explica que para tudo é preciso ter uma motivação.

"É uma palavra que significa quando você dá valor à sua vida e como você faz o seu melhor. O que te faz querer levantar da cama todos os dias? Não é só dinheiro. Como você faz para ser diferente? O que falo é como é que se cria condições para o que não foi agradável não se repita?", refletiu.

Monja Coen foi uma das principais convidadas do especial CARAS BEM-ESTAR, com Bons Fluídos. O evento convidou o público a refletir sobre questões sociais e profundas sobre a vida nos dias atuais em que vivemos.

Monja Coen revela que está com câncer

Em março, Coen surpreendeu ao revelar que foi diagnosticada com câncer de pele. Desde então, ela tem feito um tratamento de quimioterapia para conseguir se curar da doença. Na ocasião, a Monja mostrou a pele com algumas lesões.

"Olha o que tá acontecendo com a minha cara. Sabe o que é isso? É câncer. Câncer de pele. Olha aqui em cima. Eu tô fazendo uma quimioterapia com uma pomadinha que você passa e ela vai fazer ferida. Onde tiver câncer, vai fazer ferida e depois a ferida sai e o câncer sai junto", afirmou ela. "O tratamento é assim mesmo e está melhorando. Fui ontem na médica e ele disse: 'Parabéns'. Então, fiquem tranquilos", seguiu.

"Só para lembrar que tudo que começa, tem meio e fim. Estou em um processo de cura e ele é feinho. Fica bem feinho, mas depois melhora. A vida é assim. Às vezes a gente passa por momentos em que as coisas não são como a gente gostaria. A gente não está no melhor estado de saúde, no melhor estado financeiro, os relacionamentos estão difíceis, mas tudo tem começo, meio e fim", concluiu.

VEJA PARTICIPAÇÃO DA MONJA COEN NO CARAS BEM-ESTAR: