Namorado de Juliette explica demora para assumir romance: "Complicado"

Campeã do BBB 21, Juliette e o atleta Kaique Cerveny estão apaixonados! Namorando a cantora desde o ano passado, o estudante de Nutrição abriu o jogo sobre o relacionamento dos dois e explicou a demora para assumir o namoro.

"Demorou um pouquinho, estava no estágio probatório [risos]. A gente estava se conhecendo e, como tem essa mídia, é complicado de cara se mostrar. Preferimos fortalecer alguns pontos que consideramos importante para que, quando expusesse, fosse mais tranquilo", explicou em entrevista ao portal GShow.

Apesar de ter visibilidade no esporte, Kaique não era conhecido fora dele. "Sou muto reconhecido no meu esporte, fui campeão sul-americano no ano passado, e isso me levou a uma grande visibilidade no meu local de trabalho. Com ela, obviamente, outras pessoas acabaram me conhecendo e é supertranquilo, valorizamos o trabalho um do outro, é bem lindo isso", disse ele.

Há um ano juntos, Kaique diz que os dois pensam com calma nos planos para o futuro e ainda não pensam em morar juntos. "Hoje, cada um mora na sua casa e vamos levar assim por enquanto."

Vida saudável

O atleta falou também que foi fácil conciliar seu estilo de vida saudável com Juliete, já que ela tem uma boa alimentação."Ela já se alimenta muito bem, como estamos mais presentes na vida do outro, tentamos nos unir, somos muito companheiros, então acaba que nos influenciamos", relatou.

"Levo esse estilo de vida desde que me conheço por gente. Comecei a fazer esportes aos 6 anos, aos 10 comecei dieta e é uma rotina que amo. Gosto de ter hábitos saudáveis e levar isso para o máximo de pessoas", complementou.

Sobre conciliar sua agenda com a de Juliete, ele declaro: "Isso é uma parte que temos que nos doar em certos momentos, nos juntamos quando é possível, tenho meus treinos e trabalhos, mas quando consigo vou aos eventos dela e vice-versa. Tudo sempre muito combinado", afirmou.