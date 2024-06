Giovanna Ewbank recorda medo em início de namoro com Bruno Gagliasso

Casada com Bruno Gagliasso há cerca de 14 anos, a apresentadora Giovanna Ewbank confessou insegurança em namoro com o ator; entenda

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank abriu o coração e recordou o início de sua relação com o marido, o ator Bruno Gagliasso. Casados há cerca de 14 anos, a famosa confessou que se sentiu um pouco insegura quando começou a se envolver amorosamente com o famoso.

Durante o programa 'Quem não pode, Se Sacode', exibido no GNT, Giovanna e Fernanda Paes Leme questionaram Danilo Mesquita, Dan Ferreira e Francisco Vitti, convidados da edição, se eles namorariam uma pessoa muito popular.

Giovanna Ewbank, então, aproveitou o assunto para comentar sobre o começo do relacionamento com Gagliasso. "Quando eu conheci o Bruno, eu dei uma titubeada. A gente ficou, se afastou, porque ele é muito famoso... E, a cada dia, ele estava com uma pessoa", revelou ela, surpreendendo Fernanda.

Em seguida, a apresentadora da atração contou que os dois se tornaram amigos antes de engatar o romance. "A gente ficou muito amigo, começamos a nos falar por meses e, depois dessa amizade estabelecida, que a gente voltou e começamos uma relação, mas fiquei com muito medo", relatou ela.

Atualmente, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de três crianças: Titi, que completou 11 anos na última quinta-feira, 20, Bless, de oito, e Zyan, de três aninhos.

Giovanna Ewbank relembra situação inusitada em seu casamento

No início deste mês, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso divertiram seus fãs ao relembrarem um acontecimento inusitado durante o casamento. Segundo o casal, o padre que realizou a cerimônia estava bêbado, e até trocou o nome de Giovanna.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o casal compartilhou seu top 5 momentos do relacionamento em comemoração ao Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho. O casal relembrou como top 5, o momento do casamento.

O ator começa lembrando que se divertiu bastante, mas que a esposa nem tanto, pois estava cansada. Giovanna então conta com bom humor que o marido estava embriagado quando casou, e o padre também. Segundo a atriz e apresentadora, o mestre da cerimônia ainda a chamou pelo nome da prima na hora da troca de alianças.

"Bruno já casou bêbado. O padre... bêbado também. Você acredita que o padre me chamou de Pâmela que é a minha prima? No meio da cerimônia o padre fala 'Pâmela, você aceita se casar com o Bruno?' Aí eu falei: 'É Giovanna!', aí ele: 'Bruno, você aceita se casar com Pâmela?' O Bruno na hora falou: 'Deixa Pâmela mesmo'", contou Giovanna; confira mais detalhes!