Bárbara Borges e Iran Malfitano revelam reação dos filhos após união familiar

Em entrevista à Revista CARAS, Bárbara Borges e Iran Malfitano abriram intimidade do casal e comentaram como união familiar deu certo entre os filhos

Juntos há um ano e meio, desde que se encontram na 14ª temporada de A Fazenda, Bárbara Borges (45) e Iran Malfitano (42) não têm motivos para reclamar da relação cheia de parceria que os dois criaram. Em entrevista à Revista CARAS, o casal de atores abriu um pouco a intimidade e revelaram como os filhos reagiram à mudança de rotina entre as famílias.

Mãe de Martin (10) e Theo (8), Babi conta que o encontro dos herdeiros com a pequena Laura (12), filha de Iran, foi uma festa e os três criaram uma ótima relação. “Quando estamos nós cinco juntos é sempre muito gostoso. As crianças se deram super bem, elas brincam muito. E, claro, nosso relacionamento só foi se fortalecendo com isso”, ressalta.

Apesar da vida corrida e muitos compromissos, o casal confessa que não descarta totalmente a possibilidade de terem um filho juntos. "Ter um filho hoje em dia demanda tempo e dinheiro. A Bárbara paga dois colégios, o que não é barato, e eu também. Prezo pela educação dos meus filhos e quero poder oferecer o melhor para eles. Dinheiro, todo mundo pode fazer mais, mas tempo ninguém pode fazer mais", diz Iran.

“A qualidade do tempo oferecido pela Bárbara para educar os meninos é incrível. Olhando isso, gostaria de ter um filho com a Babi, de vê-la cuidando de um bebê, porque isso é mágico. A gente é apaixonado, lógico que gostaríamos de ter também nosso pacotinho”, revela o ator.

Quanto ao casamento, Babi e Iran não têm pressa de oficializar a união, já que vivem juntos desde os primeiros meses de namoro. “A gente já tem uma vida de casado. Então, estamos casados, só não temos o papel. Não oficializamos, mas vivemos juntos debaixo do mesmo teto, comungamos e resolvemos os nossos problemas diariamente. Fazemos planos que fazem parte da vida cotidiana de um casal”, explica Iran.

Bárbara concorda com o amado, destacando a importância de viver o presente: “A vida é o que acontece enquanto você está fazendo planos. Estamos interessados em estar presentes no agora, de viver o agora”, emenda a atriz.