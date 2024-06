Acelino Popó fala sobre estilo de vida saudável e vitalidade: ‘A gente é o que come’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-boxeador Acelino Popó Freitas dá detalhes sobre como traz vitalidade para o dia a dia e fala de próxima luta

Acelino Popó (48) já tem data e adversário para voltar a lutar boxe. O tetracampeão mundial em duas categorias diferentes (super-pena e leve) vai entrar no ringue contra o influenciador digital Pablo Marçal (37). Em um bate-papo com a CARAS Brasil, o atleta fala do estilo de vida saudável e como traz mais vitalidade para o dia a dia. “A gente é o que come”, alerta.

O ex-boxeador tem feito lutas de exibição desde 2022, quando empatou com Whindersson Nunes (29) e venceu Jose Landi-Jons. Neste ano, já derrotou o ex-BBB Kleber Bambam (46) e o empresário Guilherme Grillo. Exceto a última, as lutas foram pelo evento Fight Music Show, onde venceu também Junior Dublê, em 2023.

“Acho que idade é simplesmente um detalhe; até para aqueles que estão com 60, 70 anos, que estão muito bem. Conheço uma pessoa que tem 70 anos e que tem uma saúde e aparência de 50, então acho que tudo é um detalhe. Me cuido muito, treino todo os dias, já tive uma alimentação super rigorosa, super balanceada. Hoje deixo um pouco para comer aquilo que quero, aquilo que devo, a hora que quero”, conta.

“Mas quando eu estou focado para qualquer tipo de luta, evento, já mudo tudo. O treinamento é mais específico, é mais pesado e a alimentação passa a ser outra. Mas graças a Deus, atualmente, tenho esse privilégio de poder “abrir a boca” e comer aquilo que eu não podia comer antes”, emenda Popó, que recentemente marcou presença em evento para prestigiar a marca de suplementos do músico Bell Marques (71), a 100% Você.

Para Popó, é importante se cuidar em qualquer faixa etária, principalmente falando sobre a saúde dos homens. “Na vida tudo que a gente é, depende da forma que nos alimentamos. Sempre falei nas minhas entrevistas: A gente é que a gente come. Se a gente quer uma vida saudável, tem que ter uma alimentação balanceada, fazer exercícios (...) Agora, se não liga para uma vida sedentária, aí pode se acabar de comer (risos)”, fala.

“Confesso que agora tenho gostado muito de comer de noite, que não é tão saudável para a digestão. Tenho uma nutricionista em casa que é a minha mulher, que tenta cuidar da minha saúde todos os dias, mas ela sabe que passei a minha vida toda fazendo dieta e hoje tenho esse privilégio, que não poderia fazer antes. Mas é isso, acho que os homens no geral estão se cuidando mais, não só fisicamente, mas esteticamente também”, acrescenta.

Popó é tetracampeão mundial em duas categorias diferentes (super-pena e leve) - Reprodução/Instagram

UM DOS MAIORES DA HISTÓRIA

O atleta é considerado um dos maiores da história do boxe brasileiro, e comenta o título: “Quando a gente faz um trabalho bem feito, quando pegamos o nosso dom, e a gente faz um treinamento para lapidar esse dom que Deus nos deu, ai vem o resultado, vem as vitórias, as conquistas, e a fama é consequência disso. Devo esse título de um dos maiores atletas da história do boxe também à minha criação em casa, que ajudou muito no que sou hoje. Acho que isso conta muito. Na verdade, é um conjunto de fatores para você ser um líder brasileiro, para ser uma pessoa reconhecida”.

Popó fala mais sobre os projetos para 2024. “A gente sempre fala que vai parar e surgem sempre desafios, a gente é movido a desafios e tudo. (risos). Só que meu esporte não é algo leve, né? É um esporte de soco na cara, soco no corpo, então tem uma idade que o corpo não aguenta mais bater, apanhar, e vai ter uma hora que vou ter que parar mesmo. No ano que vem eu completo 50 anos e agora em setembro já faço 49 anos, então estou realmente no meu limite. Tem uma luta certa nesse ano contra o Pablo Marçal; foi um desafio que ele me fez, eu topei e a gente vai sair na mão”, informa.

O tetracampeão mundial também relembra a luta contra o ex-BBB Bambam: “O duelo contra o Bambam realmente foi um dos eventos mais comentados no Brasil. Mas no final não aconteceu tudo aquilo da forma que ele promoveu. Fiz a minha entrega como teria que fazer, mas ele não fez a entrega que ele tinha que fazer”.