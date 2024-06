Acelino Popó doa cinturão de boxe para leilão beneficente de Neymar Jr

Marcando presença no leilão beneficente de Neymar Jr, Acelino Popó surpreende os convidados do evento e doa seu cinturão de boxe para o instituto

O boxeador Acelino Popó Freitas marcou presença no Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr nesta segunda-feira, 3. Durante o evento, o tetracampeão mundial anunciou a doação de um de seus cinturões de boxe para ser leiloado durante a noite.

"É uma surpresa boa. Ninguém sabe. Estou doando meu cinturão. Neymar e essa galera toda precisam, principalmente o povo do Rio Grande do Sul. Esse cinturão, eu não ganhei para mim, eu ganhei para todos nós. Na verdade, estou devolvendo o que é de vocês", disse o boxeador ao anunciar sua doação.

Além do cinturão de Popó, o leilão conta com itens muito especiais doados por outras celebridades. Entre eles estão: uma camisa do último jogo de Pelé, um relógio exclusivo de Faustão, camisas autografadas por ídolos do futebol, como Messi, Mbappé e Suárez, além do próprio Neymar Jr.

Saiba qual é o valor do patrimônio milionário de Acelino Popó

Após sua luta contra Kleber Bambam em fevereiro de 2024, o boxeador Acelino Popó Freitas chamou atenção pelo valor milionário que recebeu para enfrentar o campeão do BBB 1 no ringue. Tetracampeão mundial, o atleta tem 12 anos de carreira profissional como lutador e um grande patrimônio após lutas amadoras contra influenciadores.

Segundo o colunista Leo Dias, em sua luta contra Bambam no Fight Music Show 4, Popó recebeu cerca de R$ 5 milhões como cachê, mesmo tendo permanecido apenas 36 segundos no ringue. Essa não é a primeira vez que ele fatura um alto valor por enfrentar famosos. Em 2022, quando lutou contra o humorista Whindersson Nunes, ele recebeu a bolada de R$ 6,4 milhões, sem contar com cotas de patrocínio e pay-per-view.

Em 2020, quando se candidatou para ser vereador da Bahia, Popó declarou patrimônio de R$ 5,8 milhões. O seu dinheiro reflete em seus bens, já que o lutador é dono de uma casa de alto padrão em um condomínio fechado na em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Nele, os imóveis estão avaliados entre R$ 1,9 milhão a R$ 7 milhões.