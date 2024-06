Lívia Andrade celebra seu aniversário em festa luxuosa com tema inusitado

Após ser surpreendida com uma festa na Globo, Lívia Andrade comemora em grande estilo em evento luxuoso com tema inusitado; veja

Na noite da última quinta-feira, 20, Lívia Andrade celebrou seu aniversário em grande estilo com uma festa luxuosa em um clube na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após ser surpreendida com uma celebração na Globo, a apresentadora organizou um evento que chamou a atenção pela decoração extravagante e pelo tema inusitado: abduzidos.

Na porta do evento, Lívia, que completa 41 anos, mostrou que chegou para brilhar ao apostar em um vestido verde neon colado ao corpo, repleto de strass e com muita transparência. Além disso, a apresentadora complementou o look com brincos coloridos, acessórios de prata e uma maquiagem carregada com batom rosa neon.

Durante a festa, a comunicadora, conhecida por sua participação no "Programa do Silvio Santos" e no "Fofocalizando", ambos do SBT, exibiu detalhes da decoração excêntrica. Além do look chamativo, o evento também contou com itens em neon e diversos elementos como planetas e estrelas dispostos na mesa do bolo e em outros cantos da celebração.

Lívia ainda contratou uma equipe de "extraterrestres", que animaram os presentes vestidos como globos espelhados. Entre os convidados estavam Luciano Huck e Tati Machado, que abraçou a temática e compareceu ao evento com uma jaqueta brilhante ao lado de seu marido. Além dos apresentadores, a festa reuniu cerca de 150 convidados.

Vale lembrar que antes de comparecer ao evento luxuoso, Lívia chegou na emissora para gravar o programa Domingão com Huck, quando encontrou seu camarim decorado com bexigas em formato de coração, flores, presentes e um bolo. Feliz com a recepção, a aniversariante postou nas redes um vídeo em que aparece feliz com a festinha.

Ela agradeceu aos colegas de trabalho e falou sobre comemorar o novo ciclo na firma: "Aqui eu tenho uma segunda família que sempre me recebe com muito amor, carinho, respeito e alegria. Olhaaaa que gravar no dia do aniversário tem suas vantagens, estou sendo muito mimada! Obrigada, gente, registrado no coração para sempre!", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade revela que já tentou trabalhar com Luciano Huck:

Atualmente co-apresentadora do Domingão com Huck, Lívia Andrade revela que já tentou trabalhar com Luciano Huck anos atrás, porém, acabou não sendo escolhida nos testes para ser assistente de palco. Em entrevista à CARAS Brasil, ela afirma que sua mãe foi responsável por a incentivar a continuar na carreira; confira o relato!