Lívia Andrade revela que já tentou trabalhar com Luciano Huck: 'Não passei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lívia Andrade conta que tentou trabalhar com Luciano Huck antes do Domingão e agradece o apoio da mãe na carreira

Jurada do Domingão com Huck, Lívia Andrade (40) revela que já tentou trabalhar com Luciano Huck (52) anos atrás, porém, acabou não sendo escolhida nos testes. Em entrevista à CARAS Brasil, ela afirma que sua mãe foi responsável por a incentivar a continuar na carreira.

Lívia Andrade diz que, apesar de não se lembrar do episódio, sua mãe contou que quando ela era bastante jovem, fez um teste para ser assistente de palco do Luciano Huck . "Eu particularmente não me lembro, mas ela nunca esqueceu disso."

A apresentadora diz que, na época, não tinha o perfil que buscavam e era muito nova para a posição. Por isso, acabou não sendo escolhida. "Minha mãe ficou super chateada por mim, ela quer sempre que eu vença, passe. Mãe quer sempre que dê certo tudo que a gente faz. Mas, eu não passei no teste. Para mim foi uma coisa super normal, tanto que eu não me recordo."

Lívia recorda o especial de Dia das Mães do programa, em que pôde dividir o palco com sua mãe, e assegura que o momento marcante teve um sabor especial. "Mais do que pra mim, acho que foi a realização de um sonho da minha mãe."

Ela diz que, desde que começou a trabalhar na TV aos 12 anos, sua mãe sempre dava um jeito de a acompanhar e levá-la para os testes. "Eu comecei a trabalhar na televisão muito nova. Com 12 anos eu já fazia participações em programas de televisão e minha mãe, mesmo trabalhando, dava um jeitinho de me acompanhar, até porque eu era menor e precisava de um responsável", recorda.

