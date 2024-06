Leilão de Neymar, look de Lívia Andrade e casa de Ana Maria Braga marcam semana

Últimos dias foram agitados para famosos como Neymar e Lívia Andrade! Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu os principais fatos da semana; confira

A semana foi bastante agitada no mundo das celebridades, com direito ao leilão beneficente de Neymar Jr. (32), um look ousado da apresentadora Lívia Andrade (40) e atualizações da construção da casa sustentável que Ana Maria Braga (75) está fazendo para a filha, Mariana Maffeis (40). Confira os principais acontecimentos dos últimos dias no resumo da CARAS Brasil.

O último domingo, 2, começou com um susto para os fãs de Luan Santana (33). O artista cancelou um show em Divinópolis, em Minas Gerais, por questões de saúde. De acordo com sua assessoria, o músico teve uma virose e precisou de cuidados médicos. Após a recuperação em sua casa em São Paulo, o cantor retomou sua agenda nesta quinta, 6, e já prepara um novo DVD.

Já na noite da segunda-feira, 3, as atenções se voltaram para o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. O evento, que aconteceu em Moema, região nobre de São Paulo, reuniu um verdadeiro time de famosos e arrecadou cerca de R$ 21 milhões, que serão destinados às ações da instituição do atleta.

O tapete vermelho deu o que falar com os looks, como os de Nadine Gonçalves (57) e Rafaella Santos (28), mãe e irmã do craque. Porém, a apresentadora Lívia Andrade foi quem mais chamou atenção, rendendo comentários com o seu vestido até a terça-feira, 4.

Lívia Andrade no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. | Foto: AgNews

Já na manhã da quarta-feira, 5, os internautas passaram a comentar o encontro de Mani Rego (42) com ex-participantes do BBB 24, edição que consagrou Davi Brito (21) como campeão. Ela e outros influenciadores foram convidados para o São João da Thay e, dias antes do evento beneficente, puderam conhecer os Lençóis Maranhenses.

Na ocasião, ela posou ao lado de Matteus Amaral (27) e Beatriz Reis (23), ambos aliados de seu ex-marido enquanto estavam no confinamento do reality global. Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária afirmou que o destino ganhou um espaço em seu coração.

Lucas Lima (40), o ex-marido de Sandy (40), também deu o que falar em sua passagem pelo Maranhão. Solteiro, o músico chamou atenção dos internautas por sua postura e por ter aceitado o convite para a festa. Ele chegou a rebater alguns comentários.

Na tarde do mesmo dia, Bia Miranda (20) anunciou o nascimento de Kaleb, seu primeiro filho com o DJ Buarque (34). O pequeno recém-nascido recebeu um nome bíblico escolhido pelos pais, que carrega um significado forte.

A semana seguiu para quinta-feira, 6, e o destaque foi para a casa sustentável da filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis. A professora compartilhou uma foto de seu filho, Varuna (2) em frente à construção que está sendo bancada pela apresentadora. O imóvel já está em um estágio bastante avançado, no entanto, tudo começou em meados de 2022.

A sexta-feira, 7, trouxe novidades para o mundo dos casais. Matteus e Isabelle Nogueira (31) revelaram que pretendem morar juntos em São Paulo. A dançarina, natural de Manaus, Amazonas, e o estudante, de Alegrete, no Rio Grande do Sul, engataram um namoro durante o BBB 24 e decidiram manter a relação fora da casa mais vigiada do Brasil.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ISABELLE E MATTEUS: