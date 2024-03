Monja Coen revela que está com câncer: ‘Tudo tem começo, meio e fim’

Monja Coen mostra as feridas na pele durante o tratamento contra o câncer e reflete sobre o processo em busca da cura

A Monja Coen surpreendeu seus seguidores ao revelar que está com câncer de pele. Ela contou que iniciou um tratamento de quimioterapia e ficou com algumas feridas na pele onde os tumores estavam. Porém, ela demonstrou que está com fé na cura e refletiu sobre esse momento em sua vida.

Em um vídeo, ela contou sobre a doença. "Olha o que tá acontecendo com a minha cara. Sabe o que é isso? É câncer. Câncer de pele. Olha aqui em cima. Eu tô fazendo uma quimioterapia com uma pomadinha que você passa e ela vai fazer ferida. Onde tiver câncer, vai fazer ferida e depois a ferida sai e o câncer sai junto", afirmou ela.

Em outro momento, ela comentou sobre a aparência das marcas na pele. "Estou dando retorno do meu tratamento. Fica pior antes de ficar melhor, está vendo. Fica piorzinho, vai dando esta crosta... Eu disse que estou virando um jacaré porque é bem dura esta crosta. Depois de jacaré, quem sabe eu volto a virar um peixinho, não é? É só para vocês saberem. Funciona. O tratamento é assim mesmo e está melhorando. Fui ontem na médica e ele disse: 'Parabéns'. Então, fiquem tranquilos", declarou.

Por fim, a Monja refletiu sobre este momento de sua vida. "Só para lembrar que tudo que começa, tem meio e fim. Estou em um processo de cura e ele é feinho. Fica bem feinho, mas depois melhora. A vida é assim. Às vezes a gente passa por momentos em que as coisas não são como a gente gostaria. A gente não está no melhor estado de saúde, no melhor estado financeiro, os relacionamentos estão difíceis, mas tudo tem começo, meio e fim", refletiu.

Kate Middleton está com câncer

A princesa de Gales Kate Middleton chocou os fãs nesta sexta-feira, 22, ao revelar que está com câncer. Após várias especulações sobre o seu sumiço desde janeiro, ela contou que iniciou o tratamento de quimioterapia após a cirurgia abdominal e precisa de um tempo para se recuperar. Inclusive, ela contou o que disse para os filhos sobre a doença.

Kate é mãe de George, Charlotte e Louis, frutos do casamento com o príncipe William, e contou que as crianças já sabem do seu problema de saúde. "Como eu disse para eles, eu estou bem e ficando mais forte a cada dia e focando nas coisas que vão me ajudar, na minha mente, corpo e espírito”, disse ela em um vídeo compartilhado pela realeza britânica.

Logo depois, a princesa também falou sobre o apoio do marido neste momento. "Ter William do meu lado é uma ótima fonte de conforto. Como o amor, suporte e gentileza que estão sendo demonstrados por mim de vocês, o que significa muito para nós. Nós esperamos que vocês entendam que há uma família, nós precisamos de algum tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo o meu tratamento”, contou.

Por fim, ela falou que voltará para o trabalho em breve e mandou um recado para quem também está em tratamento contra o câncer. "Meu trabalho sempre me trouxe eu grande sentimento de alegria e eu espero poder voltar em breve quando eu puder. Mas, agora, eu estou focada em me recuperar completamente. Neste momento, eu penso em todos que suas vidas foram afetadas pelo câncer. Para todos que enfrentam essa doença, de alguma forma, por favor, não percam a fé e a esperança, Vocês não estão sozinhos”, afirmou.