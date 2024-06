Viviane Araújo renova o visual e surge loiríssima para viver nova personagem

Após anos afastada das novelas, Viviane Araújo aderiu ao cabelo loiro para interpretar nova personagem no próximo folhetim da Globo

Na última quinta-feira, 21, Viviane Araújo surpreendeu ao compartilhar o seu novo visual em suas redes sociais. Depois de passar seis anos longe das novelas da Globo, a atriz aderiu ao cabelo longo e loiro para viver uma nova fase em sua carreira e interpretar a personagem ‘Rosana’, na próxima novela das sete da emissora, 'Volta por Cima'.

Através de seu perfil no Instagram, Viviane Araújo compartilhou todo o processo da transformação em um vídeo com o antes e o depois. Adepta do megahair há alguns anos, a dançarina revelou que seu cabelo natural não atinge o tom loiro desejado, mas com a ajuda de alguns apliques mais claros, conseguiria alcançar a cor ideal sem danificá-lo.

Por isso, a musa do Carnaval trocou as próteses longas e pretas por uma versão loira e exibiu o novo visual em suas redes sociais ao lado de sua cabeleireira, Vivi Siqueira, que aproveitou para detalhar a mudança: “Novos horizontes! Rosana chegou! Personagem de Viviane Araújo para nova novela. O processo de caracterização é muito gostoso”, disse.

“Um trabalho em equipe feito com muito profissionalismo. Eu sempre me sinto honrada em ajudar a criar uma nova personagem com minha arte. Rosana já é um sucesso!”, disse a profissional, que ganhou elogios da dançarina nos comentários: “Amei! Amei! Amei!! Rosana vem aí!!!!!!”, ela celebrou a chegada de sua mais nova personagem.

Vale lembrar que, até o momento, não foram divulgadas muitas informações sobre o novo folhetim, que deve substituir a novela das sete, "Família é Tudo." O que se sabe é que a trama está prevista para estrear em setembro e conta com alguns nomes confirmados como Amaury Lorenzo, Jéssica Ellen, Isadora Cruz e Betty Faria no elenco.

Inclusive, Viviane deverá repetir sua parceria de sucesso com o ator Ailton Graça. Os dois já atuaram juntos na novela Império, da Globo, na qual interpretaram os personagens Xana e Naná. Este novo trabalho marcará o retorno da atriz às novelas depois de se tornar mãe. Ela tem um filho, Joaquim, de 2 anos, fruto do casamento com Guilherme Militão.

