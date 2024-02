Viviane Araújo impressiona ao gastar fortuna em aplique raríssimo para Carnaval

Ela pode! Viviane Araújo dá spoiler de fantasia e revela investimento absurdo em aplique de cabelo ‘raro’ para desfilar no Carnaval

Nas vésperas do Carnaval, Viviane Araújo está a todo vapor em seus preparativos. Nesta quinta-feira, 8, a atriz e dançarina surpreendeu ao revelar um upgrade em sua fantasia deste ano. É que a artista investiu uma fortuna em um aplique de cabelo raro gigantesco para cair na folia e brilhar no sambódromo do Rio de Janeiro.

Em seu desfile, Vivi vai aparecer usando um aplique avaliado em nada menos que R$ 18 mil, conforme seu cabeleireiro Luiz Crispim revelou ao GShow. É claro que o novo megahair é muito especial para valer a fortuna. O profissional, que é especialista em laces naturais e já trabalha com a dançarina há oito anos, revelou detalhes da peça.

"A expectativa é de ter cabelos longos, compridos, com uma cor bem diferente de tudo que ela já usou, com supercomprimento e um super volume para o desfile da Salgueiro”, disse o cabeleireiro, que além de detalhar o novo visual da musa, também entregou um spoiler do que esperar do desfile da Rainha da Bateria da Acadêmicos do Salgueiro.

Luiz ainda contou que a musa prefere usar fios naturais e que peso, comprimento, e textura são alguns dos requisitos avaliados por Viviane: “Todos os cabelos são humanos e passam por estruturas adaptadas para o cabelo dela ou para a fantasia. Viviane ama cabelões gigantes com comprimentos a partir de 75 cm”, ele explicou.

Além disso, o profissional garantiu que pensa em todos os detalhes para que a musa esteja confortável com o aplique. Caso chova, por exemplo, os fios não podem sofrer com a umidade e devem manter a forma até o fim do desfile. Mesmo em situações de calor, suor e outras condições que costumam afetar os cabelos, o aplique precisa seguir intacto.

Viviane Araújo usou aplique de fios escuros no ano passado - Reprodução/Instagram

Por fim, Luiz entregou que a musa é dona de uma coleção de apliques luxuosos: “Viviane tem uma variedade enorme de apliques humanos, são joias raríssimas, cabelos com comprimentos gigantes, com cores diversas, ondulações de todos os estilos. Por isso que você vê que a cada carnaval ela aparece de uma maneira", disse o profissional, que acumula registros com a musa em seu perfil nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Crispim (@luizcrispim_)

Quanto Viviane Araújo gasta em fantasias de Carnaval?

Para brilhar nas festividades de Carnaval, não basta ter apenas samba no pé! Além da beleza e do carisma, existe outro requisito para dominar as avenidas. É que famosas como, Sabrina Sato, Paolla Oliveira e Viviane Araújo estão dispostas a investir verdadeiras fortunas em suas fantasias, mas costumam manter os valores em segredo.

Viviane é uma das musas que mantém o valor em sigilo. Em outros Carnavais, por exemplo, a beldade evitou discutir sobre seus gastos para brilhar na avenida: "A gente vai comprando, comprando. Acaba que nem sei quanto gastei", disse a Rainha de Bateria da Salgueiro, que já teria investido cerca de R$ 250 mil em uma das fantasias.