Tudo isso? Sabrina Sato e Viviane Araújo gastam fortuna em fantasias de Carnaval

Sabrina Sato, Paolla Oliveira e Viviane Araújo investem pesado em fantasias de Carnaval; saiba quanto as famosas gastam para brilhar na avenida

Para brilhar nas festividades de Carnaval, não basta ter apenas samba no pé! Além da beleza e do carisma, existe outro requisito para dominar as avenidas. É que famosas como, Sabrina Sato, Paolla Oliveira e Viviane Araújo estão dispostas a investir verdadeiras fortunas em suas fantasias; descubra os valores a seguir.

Segundo O Globo, Rainhas e Musas costumam manter em segredo os valores gastos em suas fantasias para evitar especulações. No entanto, em alguns anos, as beldades já chegaram a revelar ou foram alvo de rumores sobre as cifras exuberantes. De acordo o jornal, nas escolas de alto padrão, os custos das fantasias podem ultrapassar os R$ 200 mil.

Sabrina Sato:

Em 2022, durante um ensaio técnico da Vila Isabel, Sabrina Sato foi vista usando uma roupa avaliada em cerca de R$ 200 mil, conforme relatado pelo portal Terra. O alto valor da peça se deve ao fato de ser uma criação do renomado estilista Lady Gaga. Além disso, a apresentadora já garantiu que a fortuna sempre sai do próprio bolso.

"Pago todas as minhas fantasias, desde o início. As escolas sempre quiseram me dar, mas sei que esses valores podem ser muito úteis em outros setores do desfile. Acho justo eu arcar, afinal o preço da roupa de uma rainha dá pra fazer muitas outras peças para a comunidade”, ela explicou em sua participação no podcast Poddelas.

Viviane Araújo:

Viviane Araújo também costuma manter o valor de suas fantasias em sigilo. Porém, conforme informações do Terra, a atriz chegou a investir cerca de R$ 250 mil em uma delas em 2012. O traje, composto por 60 mil cristais e mais de mil penas de faisão, foi um dos mais marcantes da dançarina desde que pisou nas avenidas pela primeira vez.

Considerando a valorização ao longo do tempo, é provável que a fantasia tenha um valor ainda mais alto nos dias de hoje. No entanto, a musa negou o alto investimento. Em outros Carnavais, por exemplo, a beldade evitou discutir sobre seus gastos para brilhar na avenida: "A gente vai comprando, comprando. Acaba que nem sei quanto gastei", disse a Rainha de Bateria da Salgueiro.

Paolla Oliveira:

Paolla Oliveira é outra celebridade que não abre mão do sigilo quanto aos valores de suas fantasias. A musa prefere guardar seu investimento em segredo. Assim como Vivi, a artista já teria alegado que não sabe quanto gasta ao total, segundo informações do O Globo. No entanto, a beldade já confessou que leva outro fator em conta na hora de investir na folia.

É que a artista coloca o conforto em primeiro lugar para não passar perrengue na hora de desfilar como musa da Grande Rio. Mas no ano passado, a atriz passou por um problema com sua fantasia. Quando percebeu que sua roupa carnavalesca estava aberta, Paolla ficou visivelmente irritada e precisou pausar o desfile para pedir o apoio de sua equipe de assessoria.