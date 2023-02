Paolla Oliveira briga com equipe por problema em sua fantasia do Carnaval na Sapucaí

Atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, enfrentou problemas em sua fantasia do Carnaval na Sapucaí

A atriz Paolla Oliveira (40) passou por um perrengue e tanto na noite deste domingo, 19, enquanto desfilava no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla enfrentou um problema com sua fantasia um pouco antes de entrar na Avenida e acabou brigando com sua equipe.

Quando percebeu que sua roupa carnavalesca estava aberta, a atriz acabou gritando com sua assessora, que estava ao lado, para que ela fizesse uma ligação. Mas, quando a funcionária se negou a ligar, Paolla pegou o próprio celular e ligou para uma pessoa de sua equipe, gritando bastante, falando sobre como a fantasia estava aberta.

Muito nervosa, Paolla foi levada pela assessora e pelo cantor Diogo Nogueira, namorado da atriz, para um container da TV Globo que fica na Avenida do Sambódromo. Lá, sua assessora pediu para alguém conseguir uma gola da área de artesanato da escola o mais rápido possível. Então, minutos depois, a peça chegou e o problema foi resolvido.

A situação ficou ainda mais incômoda visto que a atriz estava usando uma segunda pele, que cobria todo seu corpo. De acordo com fontes ouvidas por Leo Dias, do Metrópoles, a atriz estava muito nervosa e estressada, o que acarretou em momentos de muita tensão e brigas com sua equipe. Mas quando tudo foi resolvido, ela se acalmou e se concentrou para arrasar na Avenida.

Musa da Grande Rio, a atriz participou do desfile da escola de samba carioca, que neste ano de 2023 usou seu momento na Avenida do Sambódromo da Marquês de Sapucaí para homenagear o grande nome do samba nacional, o cantor Zeca Pagodinho.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira trocam beijos antes de desfile na Sapucaí

Antes de arrasar na Avenida do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, a atriz Paolla Oliveira curtiu alguns momentos de carinho especial ao lado de seu namorado, o sambista Diogo Nogueira, enquanto se concentrava para desfilar para a escola de samba Grande Rio. Os dois esbanjaram romantismo e posaram trocando carinhos e beijos antes do início do desfile. Inclusica, a musa exibiu detalhes de sua fantasia poderosa.