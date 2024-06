Matteus é surpreendido com festa temática do BBB 24 em seu aniversário

Completando mais um ano de vida, o ex-BBB Matteus foi surpreendido por fãs em Alegrete com uma festa temática do reality show

Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral completou 28 anos de vida na última quinta-feira, 20, e foi surpreendido com uma festa em Alegrete, Rio Grande do Sul, organizada especialmente pelos fãs. O tema, é claro, não poderia ser outro: ele celebrou o novo ciclo com uma decoração inspirada no reality show da TV Globo.

Alguns registros da comemoração foram compartilhados no perfil Mabelle Garantidos, fã clube responsável por realizar a surpresa, que, incusive, ficou bastante semelhante com as festas da competição. O grupo possui esse nome em homenagem a Matteus e a namorada, Isabelle Nogueira, também ex-BBB.

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível perceber que um amigo do gaúcho se disfarçou de Dummie, personagem simbólico do BBB. Além disso, o bolo e os docinhos também foram inspirados na temática do programa.

Isabelle, por sua vez, não pôde comparecer à Alegrette, mas mandou um recado especial diretamente ao amado, exibido em um telão do local. Mais cedo, a Cunhã-poranga publicou uma homenagem ao aniversariante do dia.

"Hoje é o dia do nascimento desse ser humano lindo. E que alegria eu tenho em celebrar esse dia com você meu amor. Gratidão por ter você no meu caminho!!! Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos e planos. Você é um homem sonhador, prestativo, proativo e de coração bom. Parceiro, excelente filho, neto, irmão e amigo", iniciou ela.

E completou: "Deus tem planos lindos para você e grandes coisas o Senhor fará na sua vida! Que Deus seja contigo sempre. Em breve estaremos juntos. Feliz vida, feliz novo ciclo, feliz aniversário, lindo da minha vida".

Confira os registros da festa de Matteus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mabelle Garantidos 🧭 (@mabelle.garantidos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mabelle Garantidos 🧭 (@mabelle.garantidos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mabelle Garantidos 🧭 (@mabelle.garantidos)

Isabelle ganha declaração romântica ao vivo de Matteus

Ex-participantes do BBB 24, Matteus e Isabelle engataram um romance ainda dentro do confinamento e seguem apaixonadíssimos aqui fora! Nesta quarta-feira, 29, o vice-campeão do reality show da TV Globo participou do programa 'Encontro com Patrícia Poeta' e aproveitou o momento para fazer uma declaração especial ao vivo à amada.

Ao longo de sua participação no programa matinal, Matteus contou que está se preparando para passar o primeiro Dia dos Namorados ao lado de Isabelle. "Estou me preparando psicologicamente, me preparando. Eu sou até suspeito de falar da Isabelle. (...) Ela é uma pessoa superespecial, que tenho um carinho imenso, muito respeito e admiração, como namorada e amiga", disse ele; confira mais detalhes!