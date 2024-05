Virginia Fonseca choca com número de caixas para o RS: 'Total'

Após doações em dinheiro e outras arrecadações, Virginia Fonseca choca ao mostrar quantidade de caixas com roupas para os gaúchos

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar a quantidade de caixas que mandará para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, 10, a empresária milionária então revelou quantas unidades serão enviadas.

Após fazer uma mega operação com a família em sua mansão para separar as peças de todos, a apresentadora do SBT exibiu o resultado na área externa de sua casa. A esposa do cantor Zé Felipe então comentou que serão enviadas mais de 50 unidades repletas de itens dela, do esposa, da mãe e de suas filhas.

"53 caixas ao total que vamos encaminhar para o Rio Grande do Sul", contou a influenciadora que passou um dia organizando inúmeras roupas novas e semi novas. Inclusive, ela cancelou o bazar beneficente que faria com a sogra Poliana Rocha para doar os itens para os gaúchos.

Assim como ela, outros famosos estão se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul. O jogador de futebol Neymar Jr. resolveu revelar o que fez para auxiliar na causa. O atleta então abriu uma exceção e contou que mobilizou seu avião para levar mantimentos.

Veja as caixas de Virginia Fonseca para a doação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca (@virginia)

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa nesta sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Saiba mais aqui.