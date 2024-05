Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha: 'Temendo'

Não sabe! Com a filha mais velha, Maria Alice, indo em escola bilíngue, Virginia Fonseca passa momento complicado no dia a dia; veja o que aconteceu

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa nesta sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua.

"Chegou o momento que eu tava mais temendo: Maria Alice veio falar em inglês comigo e eu não sabia o que falar. Ela me perguntou um trem em inglês e eu não soube responder direito. O que você perguntou pra mim? How o que que era?", tentou ver o que a menina iria falar.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca recebeu uma surpresa no colégio da primogênita e ficou emocionada. Grávida pela terceira vez e pela primeira de um menino, que se chamará José Leonardo, ela também é mãe de Maria Flor, de 1 ano.

Engajada em ajudar o Rio Grande do Sul, nos últimos dias, a famosa fez diversas doações em dinheiro e até vendeu produtos com o lucro para auxiliar as vítimas. Ela também impressionou ao reunir suas roupas para enviar para os necessitados.

Virginia choca ao mostrar detalhes de sua nova mansão

A mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe está sendo construída, mas já é possível ver que a propriedade gigante será repleta de luxos. Nesta quarta-feira, 08, a influenciadora e empresária milionária visitou a obra e impressionou ao gravar alguns detalhes.

A apresentadora do SBT foi aos banheiros dos quartos das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e chamou a atenção ao exibir a pedra escolhida para a cuba. A pia das meninas então roubou a cena com um acabamento nada convencional e de luxo. Veja os detalhes aqui.