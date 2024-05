Pedras caras, cascata, piscinas e mais: Virginia choca com obra de mansão

Que luxo! Virginia choca ao exibir detalhes de sua nova mansão com Zé Felipe; influenciadora visitou a obra e impressionou com acabamentos

A mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe está sendo construída, mas já é possível ver que a propriedade gigante será repleta de luxos. Nesta quarta-feira, 08, a influenciadora e empresária milionária visitou a obra e impressionou ao gravar alguns detalhes.

A apresentadora do SBT foi aos banheiros dos quartos das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e chamou a atenção ao exibir a pedra escolhida para a cuba. A pia das meninas então roubou a cena com um acabamento nada convencional e de luxo.

Além das suítes das herdeiras, Virginia Fonseca gravou seu escritório, o qual terá diversas prateleiras até o alto do teto. A famosa ainda exibiu um pouco da área externa, que conta com algumas piscinas, tanto para adultos quanto para as crianças.

Em uma delas, a loira mostrou que terão cascatas, que já estão funcionando e fazem um barulho para acalmar o ambiente. Combinando com o clima da água, a empresária ainda mostrou um teto de pedra verde perto do local. A esposa de Zé Felipe também exibiu um teto que terá luzes imitando um céu estrelado.

Veja alguns detalhes da mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe:

Virginia Fonseca impressiona ao mostrar quantidade de roupas para doação

A influenciadora Virginia Fonseca está muito engajada nas boas ações para o Rio Grande do Sul. Além de fazer doações em dinheiro e reverter lucros de sua empresa para os gaúchos, a esposa de Zé Felipe mostrou algumas das roupas que pretende enviar para o estado que está vivendo uma tragédia por conta das chuvas.

Nesta terça-feira, 07, um dia após revelar que decidiu com a sogra Poliana Rocha doar todos os itens de vestuário da família que seriam vendidos em um bazar beneficente para o estado, a famosa então gravou um quarto de sua mansão onde estão armazenados as inúmeras peças novinhas. Veja o que ela anda fazendo aqui.