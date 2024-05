MC Daniel recorda fase difícil e celebra conquista de sua mansão: 'Eu venci'

Participante do 'Dança dos Famosos', MC Daniel relembrou momento difícil de sua vida onde não tinha dinheiro para comprar alimentos

MC Daniel não esconde o quanto está feliz e realizado por conquistar cada dia mais seus objetivos na vida pessoal e profissional. Com a carreira em ascensão, o participante da atual temporada do quadro 'Dança dos Famosos', do 'Domingão com Huck', da Globo, abriu o coração e falou sobre o sonho de conseguir sua casa própria.

Na mansão luxuosa, localizada em São Paulo, o cantor mora junto com a mãe, Daniela Amorim, e os irmãos Gustavo e Pedro. No entanto, além dos avós, diversos amigos de infância do famoso sempre estão na residência também.

Em entrevista ao site Gshow, MC Daniel revelou que a propriedade se tornou seu investimento mais caro até o momento. "O mais luxuoso [que comprei] foi essa casa, foi cara, mas é a maior conquista da minha vida. Foi R$ 8 milhões", declarou o artista.

Um dos diferenciais da casa é que o local possui um andar exclusivo para ele com direito a quarto, escritório, academia, cozinha e closet. Apesar de celebrar a grande conquista, o cantor garantiu que mantém os pés no chão.

"Nos últimos dois anos, foi uma reviravolta bem grande. Não tinha R$ 20 na carteira para comprar um quilo de frango no mercado e hoje dou uma cadeira de rodas de R$ 14 mil. Pego uma criança no farol e faço compras no mercado de R$ 4 mil que não vai me fazer falta. Isso para mim é: eu venci", falou ele.

Ao longo da entrevista, MC Daniel também falou sobre seus planos para o futuro: "Quero chegar aonde ninguém pensa em chegar. A prioridade é superar todos os meus números, abrir portas para o funk, quebrar o preconceito com tatuagem e música. Furar a bolha. Falar de Deus, fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas, ter amor-próprio, vencerem a depressão, dar a voz a minoria", disse.

E completou: "Sempre fui invisível, tirado de maluco, feio, pobre, burro. Gosto de abraçar as pessoas e mostrar que ninguém é tão ruim assim, a vida não é tão difícil assim".

Mãe de MC Daniel se derrete ao falar do filho

MC Daniel (26) se apresentou mais uma vez no Dança dos Famosos. Neste domingo, 28, o cantor e a dançarina Paula Santos arrasaram num verdadeiro baile funk, que tomou conta do palco do Domingão com Huck, na TV Globo. Na torcida, toda orgulhosa, está a professora, designer de joias e influenciadora digital Daniela Amorim (50), mãe do artista.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela não esconde a emoção de ver a dedicação do filho neste novo desafio. "Ele é o sol", declara.