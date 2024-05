Dança dos Famosos: Saiba quais duplas foram classificadas para a próxima fase

Com o ritmo tecnobrega, apenas três duplas da 'Dança dos Famoso' foram classificadas esta semana e seguem para a próxima fase; confira

O quadro 'Dança dos Famosos' foi bastante especial neste domingo, 12, Dia das Mães. A atração, exibida no programa 'Domingão com Huck', contou com a presença ilustre das mães dos participantes, que puderam assistir de perto às performances dos filhos no palco.

Com o ritmo tecnobrega, as celebridades Bárbara Reis, Tati Machado, Klara Castanho, Talitha Morete, MC Daniel, Amaury Lorenzo e Henri Castelli se apresentaram no palco. Após a apuração dos votos, apenas três duplas foram classificadas para a próxima fase da disputa.

A apresentadora Tati Machado e o dançarino Diego Maia ocuparam o primeiro lugar no ranking desta semana e somaram 170,1. Em seguida, MC Daniel e a bailarina Paula Santos conquistaram 168,3. Amaury Lorenzo e Camila Lobo somaram 168,1 e ficaram em terceiro lugar.

++ Saiba quanto Luciano Huck doou para ajudar o Rio Grande do Sul

Com isso, as três duplas seguem para a fase seguinte. Os demais participantes da competição aguardam a repescagem.

Confira as apresentações de Tati Machado, MC Daniel e Amaury Lorenzo:

Fátima Bernardes surpreende ao soltar a voz com a filha

Na noite do último sábado, 12, Fátima Bernardes surpreendeu a todos ao revelar seu talento musical no programa 'Altas Horas', da Globo. Depois de anunciar uma nova etapa na carreira e lançar seu próprio canal de conteúdo nas redes sociais, a apresentadora encantou o público ao soltar a voz ao lado de uma de suas filhas.

No palco do programa de Serginho Groisman, Fátima surpreendeu ao mostrar sua habilidade vocal ao cantar a canção "Agora Só Falta Você", de Rita Lee. A apresentadora não estava sozinha no momento e fez um dueto com Beatriz Bonemer, uma de suas trigêmeas, fruto do antigo relacionamento com o apresentador e jornalista William Bonner.

Nas redes sociais, o momento viralizou e mãe e filha ganharam muitos elogios: "Gente, a Fátima Bernardes cantando Rita Lee não era o que eu esperava pra esse sábado, mas estamos aí", disse uma admiradora. "A Fátima é muito good vibes", exaltou outra. "Nossa, a Beatriz tem uma voz linda", uma terceira opinou sobre a herdeira dos jornalistas.