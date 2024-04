MC Daniel mostra sua mansão e desabafa sobre tempo: "Nem consigo desfrutar"

MC Daniel mostra detalhes da área externa de sua mansão e desabafa sobre falta de tempo para curtir sua casa; confira!

O funkeiro MC Daniel abriu as portas de sua mansão para seus seguidores. Nesta segunda-feira, 1, o cantor exibiu detalhes da área externa de seu imóvel luxuoso e desabafou sobre a falta de tempo para poder desfrutar de tudo o que tem.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o ex-affair de Yasmin Brunet mostrou um pouco do seu lar. Com muitos compromissos em sua agenda, incluindo a Dança dos Famosos, do Domingão, na Globo, Daniel anda muito ocupado para curtir os luxos em sua mansão

"Fico tanto tempo sem vir em casa que eu não consigo nem desfrutar de tudo que tem na minha casa. Nem do meu cachorro, nem da piscina nova que eu coloquei o bar, nem da jacuzzi, nem da sauna, nem da academia, nem do estúdio, nem da sala de cinema. P*rra, isso é legal, mas é triste também", desabafou o funkeiro.

Confira detalhes da casa de MC Daniel:

Saiba de onde vem a fortuna de MC Daniel

O funkeiro MC Daniel, conhecido como Falcão do Funk, surpreendeu ao contar que comprou sua quinta casa. A nova propriedade fica no Rio de Janeiro e em um condomínio de luxo na região. Que tal saber mais sobre a fortuna do rapaz? Continue lendo!

Daniel fez a sua fortuna com muito trabalho na música. Ele é um sucesso no mundo do funk e viu o seu cachê duplicar no último ano após aparecer no Fantástico, da Globo. “O espetáculo estava R$ 100 mil, depois da matéria no Fantástico com o anúncio do show novo, por merecimento, R$ 200 mil o cachê do homem”, disse ele. Hoje em dia, o cachê dele tem uma variação de acordo com o evento e as datas que ele tem disponível, revelou o Jornal O Globo.

Daniel é filho de uma professora com um vendedor de carro. Ele já trabalhou como faxineiro em um restaurante. Hoje em dia, ele vive da música e das publicidades que faz nas redes sociais, já que tem mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais.

Inclusive, ele possui carros luxuosos. Nos últimos tempos, ele apareceu com uma BMW Série 3, uma Land Rover, uma Evoque, uma Defender e até um Porsche 911. Além dos veículos, ele também investe em joias de ouro e enormes, que chamam a atenção em suas fotos.