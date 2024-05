Luciano Huck liga para MC Daniel a pedido de crianças abrigadas no RS

Após doar valor milionário ao Rio Grande do Sul, Luciano Huck animou as crianças ao fazer uma ligação especial para MC Daniel

Nesta terça-feira, 14, Luciano Huck desembarcou no Rio Grande do Sul para visitar um abrigo e levar carinho às vítimas, segundo ele. Para animar as crianças do local, o apresentador fez uma ligação muito especial.

A pedido dos pequenos, Luciano ligou para o amigo MC Daniel, que atualmente participa do 'Dança dos Famosos'. "Será que ele atendeu?", disse ele em tom de suspense. Por meio dos Stories no Instagram, ele mostrou a reação das crianças ao verem o cantor pelo celular. "O MC Daniel!", festejou um. "Ele atendeu!", completou o apresentador.

"Estão brincando com o tio Luciano?", perguntou o funkeiro. "Vem pra cá!", disse um dos meninos, se referindo ao Rio Grande do Sul.

Visitando o estado pela primeira vez após a tragédia das enchentes, Luciano Huck tem registrado tudo pelas redes sociais. "Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância...", escreveu ao postar uma imagem impactante da enchente. Em seguida, mostrou um pouco do voo em cima da cidade alagada. "Eu vim olhar olho no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia", completou.

Quanto Luciano Huck doou para ajudar o Rio Grande do Sul

O programa 'Domingão com Huck', da Globo, do último domingo, 12, foi dedicado à cobertura da tragédia climática no Rio Grande do Sul, ocorrida nos últimos dias. Com exibição ao vivo, Luciano Huck recebeu convidados como Pedro Scooby e Lucas Chumbo, que estiveram na linha de frente dos resgates de vítimas durante toda a semana.

Ao longo da atração, enquanto falavam sobre doações aos gaúchos, Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), surpreendeu ao revelar quanto Luciano Huck doou para o estado brasileiro. "Quanto você doou? Fala aí. Eu quero saber, preciso saber", questionou ela.

"Quanto eu doei? Mas não importa o valor, importa o gesto", respondeu Huck. Em seguida, Dona Déa falou sobre o gesto de solidariedade do amigo e elogiou a atitude. "Eu sei quanto você doou. Importa o valor, porque tem muita gente rica que é pão dura", disse ela.

E completou: "Luciano doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro, coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa". "Faço com muito gosto, se precisar, faço de novo. Quem puder doar, que doe. Vai ser um longo caminho", declarou o apresentador do programa dominical, sendo bastante aplaudido por todos os convidados e a plateia presente.

Ainda no 'Domingão', Luciano Huck informou que gostaria de trabalhar como voluntário separando doações na Cufa (Central Única das Favelas), que está liderando uma grande mobilização para auxiliar as vítimas atingidas pelas chuvas no RS.