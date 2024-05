Após doar R$ 1 milhão, Luciano Huck visita abrigo no Rio Grande do Sul

Pessoalmente, Luciano Huck visita abrigo no Rio Grande do Sul e leva carinho às vítimas da enchente; apresentador já havia feito doações milionárias

O apresentador Luciano Huck mostrou nesta terça-feira, 14, que está visitando o Rio Grande do Sul pela primeira vez após a tragédia das enchentes. Engajado em várias causas, o famoso resolveu ir pessoalmente a um abrigo para ver as pessoas e levar um pouco de carinho, segundo ele.

Depois de ter feito algumas doações, inclusive uma de R$ 1 milhão, revelada por dona Déa Lúcia durante o último Domingão Com o Huck ao vivo, o esposo de Angélica postou em seus stories alguns momentos da visita emocionante aos desabrigados.

"Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância...", escreveu ao postar uma imagem impactante da enchente. Em seguida, mostrou um pouco do voo em cima da cidade alagada. "Eu vim olhar olho no olho das pessoas que estão enfrentando essa tragédia", falou o que foi fazer lá.

Em seguida, vídeos do apresentador em um abrigo foram postados. Ele apareceu andando e cumprimentando as pessoas no local. "Nesse abrigo estão dezenas de família. A gente que é pai ou mãe imagina o tamanho da dor dessas família. Eu quis leva um pouco de carinho", comentou sobre o momento difícil que os gaúchos estão passando.

No abrigo de Canoas, Luciano Huck ainda sentou ao lado de uma senhora, a qual apareceu segurando sua mão e olhando nos olhos.

Veja algumas fotos da visita de Luciano Huck a um abrigo no Rio Grande do Sul:

