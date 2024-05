Clone? Mãe de Luciano Huck choca com aparência: 'Cara da Eva'

Em fotos raras, mãe de Luciano Huck choca com forte semelhança com o apresentador e até com a neta mais nova, Eva Huck; veja

A mãe de Luciano Huck chamou a atenção ao surgir em fotos raras com o filho neste domingo, 12, de Dia das Mães. Em sua rede social, o apresentador fez uma declaração para Marta Huck e ela impressionou com a forte semelhança com o filho.

Muito parecidos, eles encantaram ao surgirem juntinhos e os internautas não apenas viram como os dois são parecidos, mas também como a caçula dele com Angélica, Eva Huck, também puxou bastante a vovó.

"Minha mãe. Um porto seguro de amor, afeto, compreensão, escuta e paciência. A avó mais coruja deste planeta, quer deixa-la feliz mesmo…coloque os netos por perto. Sempre bem vinda, Mamas. Amamos vc por perto. Feliz Dia das Mães", disse o famoso que doou uma quantia milionária para o Rio Grande do Sul.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram impactados com a semelhança de mãe e filho. "A mãe do Luciano parece mais com Luciano do que o próprio Luciano", falaram. "Depois do clone da ovelha Dolly, foi o do Luciano Huck com sua mãe", brincaram. "A mãe dele, a cara da Eva!", apontaram outros.

Veja as fotos de Luciano Huck com a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Filha de Angélica e Luciano Huck surge com bolsa de luxo

Filha de Angélica e Luciano Huck, a jovem Eva Huck mostrou que está de olho nas tendências de moda. A menina, de 11 anos, herdou o estilo da mãe e apareceu deslumbrante em uma foto das duas juntas.

Em um álbum no Instagram, a apresentadora compartilhou momento que aconteceram no mês de abril em sua vida e compartilhou uma selfie com a filha. Na imagem, as duas apareceram com roupas pretas e acessórios prateados.

Inclusive, Eva chamou a atenção ao usar uma bolsa de luxo. A menina apareceu com uma bolsa da marca Armani Exchange, que custa cerca de R$ 800. Veja o clique aqui.