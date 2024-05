Saiba quanto Luciano Huck doou para ajudar o Rio Grande do Sul

Dona Déa surpreendeu ao revelar ao vivo no 'Domingão' o valor doado por Luciano Huck para ajudar vítimas de tragédia no RS

O programa 'Domingão com Huck', da Globo, deste domingo, 12, foi dedicado à cobertura da tragédia climática no Rio Grande do Sul, ocorrida nos últimos dias. Com exibição ao vivo, Luciano Huck recebeu convidados como Pedro Scooby e Lucas Chumbo, que estiveram na linha de frente dos resgates de vítimas durante toda a semana.

Ao longo da atração, enquanto falavam sobre doações aos gaúchos, Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), surpreendeu ao revelar quanto Luciano Huck doou para o estado brasileiro. "Quanto você doou? Fala aí. Eu quero saber, preciso saber", questionou ela.

"Quanto eu doei? Mas não importa o valor, importa o gesto", respondeu Huck. Em seguida, Dona Déa falou sobre o gesto de solidariedade do amigo e elogiou a atitude. "Eu sei quanto você doou. Importa o valor, porque tem muita gente rica que é pão dura", disse ela.

E completou: " Luciano doou R$ 1 milhão . Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro, coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa". "Faço com muito gosto, se precisar, faço de novo. Quem puder doar, que doe. Vai ser um longo caminho", declarou o apresentador do programa dominical, sendo bastante aplaudido por todos os convidados e a plateia presente.

Ainda no 'Domingão', Luciano Huck informou que gostaria de trabalhar como voluntário separando doações na Cufa (Central Única das Favelas), que está liderando uma grande mobilização para auxiliar as vítimas atingidas pelas chuvas no RS.

No início do programa, Luciano Huck fez questão de elogiar os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo, que juntamente com outros amigos se deslocaram do Rio de Janeiro até o Sul do país para ajudar os moradores ilhados em resgates.

"Vocês deram uma aula de solidariedade nesta semana! Vocês mostraram, de coração, o que é pensar no próximo, vocês botaram o pé na estrada, botaram o jet ski na água", parabenizou o apresentador.

Lucas Chumbo: "Minha missão era salvar as crianças, é isso que tava no meu coração" #Domingãopic.twitter.com/pT9AwRMddb — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 12, 2024

Pedro Scooby desabafa após ser acusado de 'querer aparecer']

Neste domingo, 12, Pedro Scooby retornou para casa no Rio de Janeiro após uma semana dedicada a ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, ele aproveitou para desabafar sobre as críticas que recebeu nos últimos dias, inclusive, rebateu as acusações de que estaria tentando se promover em cima da tragédia.

Através dos stories do Instagram, Pedro contou que conseguiu chegar em casa após uma longa viagem e que estava muito cansado. Mesmo assim, o surfista aproveitou a oportunidade para desabafar sobre as controvérsias envolvendo sua viagem. Inicialmente, ele rebateu os comentários sobre estar 'querendo se aparecer'. Confira!