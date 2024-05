Conheça a mansão de Susana Vieira. Ela vive em casa luxuosa no RJ

Susana Vieira vive em mansão luxuosa e com vista deslumbrante do Rio de Janeiro. Veja os detalhes da decoração da casa dela

A atriz Susana Vieira é dona de uma mansão luxuosa no Rio de Janeiro. Aos 81 anos de idade, ela vive há um bom tempo em uma propriedade com vista deslumbrante para a natureza carioca e já mostrou alguns detalhes da decoração do local para seus seguidores nas redes sociais.

A casa fica no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro, e ela se mudou para lá após sair de uma cobertura em Botafogo. De acordo com o Jornal Extra, a mansão é avaliada em R$ 10 milhões.

O local possui um deck ao redor da casa que permite admirar a vista da natureza ao redor da casa, uma piscina luxuosa e espaço gourmet. A decoração conta com detalhes coloridos e móveis em tons claros. Além disso, a porta de entrada chama a atenção por ter um estilo clássico e romântico.

Veja as fotos da casa de Susana Vieira na galeria abaixo:

Susana Vieira relembra traição e morte do ex-marido

A atriz Susana Vieira relembrou o fim de seu casamento com o ex-policial Marcelo Silva em um trecho do livro Senhora do Meu Destino, no qual narra a sua trajetória. O Jornal Extra compartilhou o trecho sobre o término deles, que se separaram em 2008 após uma traição vir à tona e ele morreu poucas semanas depois.

A artista contou que descobriu a traição por meio da imprensa. "Sempre tive consciência que um amor dura o tempo que tiver que durar. Ao mesmo tempo, quando estou amando, sempre acho que vou viver com aquela pessoa a vida inteira! Não consigo começar uma relação amorosa achando que vão durar dois anos, apenas. Acordei um dia com uma traição contada pelos jornais: 'Marido de Susana Vieira tem uma amante há meses'. Uma traição enorme, com fotos, com provas. Na mesma hora, botei Marcelo para fora de casa, e ele foi morar com a amante em um hotel na Barra", disse ela, e completou: "Mas posso garantir que foram os piores dias da minha vida. Eu tive que andar escoltada e ter seguranças em minha casa dia e noite".